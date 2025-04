Roque comemora aniversário ao lado da família após alta hospitalar

Após receber alta hospitalar, Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos, comemorou seu aniversário de 88 anos com uma festa intimista

Gonçalo Roque, ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024), completou 88 anos nesta terça-feira, 1º, e comemorou a data especial ao lado de sua família.

Através dos Stories, Janilda Nogueira mostrou o marido recebendo o carinho dos familiares. Além disso, ela homenageou o amado ao compartilhar o bolo personalizado que ele ganhou no aniversário. "Parabéns. Tudo de maravilhoso em sua vida. Te amo", escreveu ela.

Depois, no feed, Roque recebeu uma declaração da esposa. "Meu tudo, meu mundo. A vida deveria ser eterno, nunca deveríamos um deixar o outro, mas se é pra irmos, eu queria ir primeiro. Te amo", confessou Janilda na legenda da publicação.

Nesta última segunda-feira, 31, a mulher do ex-assistente de palco atualizou o quadro de saúde do amado após ele receber alta hospitalar. "Desde a saída do hospital, hoje é um dos dias que ele se sente mais animado e aceitou gravar para mandar aquele abraço para os fãs dele", escreveu ela.

Confira:

Roque comemora o aniversário de 88 anos - Foto: Instagram

Roque comemora aniversário - Foto: Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nogueira janilda (@janildanogueira)

Roque não consegue mais andar

O ex-assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque surpreendeu ao surgir em uma cadeira de rodas em uma nova foto nas redes sociais. Logo depois, a esposa dele, Janilda Nogueira, revelou novos detalhes sobre o quadro de saúde dele.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela contou que o marido não consegue mais andar sozinho e que é alimentado por meio da sonda. "Ele está sob cuidados da enfermeira em casa. Está bem, apesar de debilitado. Ele está de cadeira de rodas porque não consegue mais andar. Além disso, está se alimentando por GTT", contou. Inclusive, ela contou que Roque ficou triste após a morte de Silvio Santos em 2024. Saiba mais!

