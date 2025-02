Tom Cavalcante revela como é a relação com o genro e fala sobre dupla sertaneja: 'Impressionado'

Tom Cavalcante virou empresário de dupla sertaneja formada pelo genro e o irmão.

Tom Cavalcante (62) esteve neste final de semana em Goiânia para dirigir o DVD da dupla Jonatha e Cristiano. Pai de Maria, ele é sogro de Cristiano, cantor que está de casamento marcado com a influenciadora. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador do Acerte ou Caia abre o jogo sobre a relação com o genro e revela como é trabalhar em família.

"Comungamos do mesmo propósito de trabalharmos juntos com muito profissionalismo para entregarmos o melhor ao Brasil. Cristiano, noivo da Maria, é cantor e faz dupla com o Irmão Jonatha. Jonatha e Cristiano! No instante que conheci o trabalho deles fiquei verdadeiramente impressionado com o talento dos dois, mas percebi a necessidade de dar um impulso nacional para que o Brasil possa fazê-los acontecer!", reconhece.

Apresentador da Record, Tom também atua como diretor artístico musical da dupla formada pelo genro. Para a gravação do terceiro DVD dos artistas, o experiente comunicador revela como foi trabalhar no projeto. "A minha história me dá esse crédito e experiência de poder dirigi-los com um detalhe que é deixá-los muito a vontade no palco para brilharem!", afirma.

Trabalhar em família não é um problema para o também humorista. Durante a entrevista, ele faz questão de deixar evidente o respeito pelo genro. "Estou muito feliz em tê-lo como genro! Um cara generoso, divertido e um baita amigo que ganhei", confessa.

Em março, Maria, herdeira de Tom, vai subir ao altar para dizer o sonhado sim ao noivo. o apresentador conta que a expectativa para o grande dia é a melhor possível. "O tempo voa. Maria se tornou uma princesa à espera do seu príncipe e aconteceu! O sentimento é de felicidade por ela estar vivendo um lindo momento da sua vida! Nesse sábado se casa no civil, no dia do aniversário dela. E dia 29 de Março é o grande dia", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO DE TOM CAVALCANTE: