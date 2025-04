BBB 25: Vilma é eliminada em paredão contra Diego e Vinicius

Mãe de Diogo Almeida, Vilma é eliminada do BBB 25, da Globo, após enfrentar o 12º paredão da temporada

O jogo do BBB 25, da Globo, acabou para Dona Vilma, de 68 anos. Na noite desta terça-feira, 1º, ela foi eliminada em um paredão contra Diego Hypolito e Vinicius.

Vilma recebeu 58,91% dos votos do público para deixar o confinamento. Ela entrou no programa ao lado do filho, o ator Diogo Almeida, que foi eliminado algumas semanas antes dela.

A sister foi indicada ao paredão pelo voto da casa no último domingo, 30. No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt destacou a força e a dedicação dela ao longo do jogo. "Sabe aquela coisa de bater no peito e dizer: 'Eu não me troco por uma versão mais jovem'. É a Vilma. Jamais reclamou de qualquer dinâmica por causa da idade. É a pessoa mais animada das provas, vai com tudo, de peito aberto, do jeitinho dela, dá show nas festas e vai até o limite nas provas de resistência", disse ele.

Relembre como foi a formação do paredão da rodada:

Na noite deste domingo, 30, os participantes do BBB 25, da Globo, tiveram grandes emoções com eliminação, prova do líder e formação do paredão. No final da noite, os três emparedados são: Diego Hypolito, Vilma e Vinicius. Saiba como tudo aconteceu:

No início do programa ao vivo, o público se despediu de Eva. Ela foi eliminada com 51,35% dos votos no paredão. Na sequência, o ex-líder Maike vetou Vinicius e Diego Hypolito da prova do líder.

Então, os brothers se dividiram em trios para a prova do líder. O grupo um teve Renata, Vilma e Delma. O grupo dois teve João Pedro, Daniele Hypolito e Guilherme. E o grupo três contou com Vitória, Maike e João Gabriel.

Na prova, eles tiveram que se dividir no circuito e cumprir cada etapa no menor tempo possível. O trio mais rápido foi o grupo três, com Vitória, Maike e João Gabriel. Eles disputaram a segunda fase, na qual eles tiveram que encontrar um item escondido nas bolinhas em duas etapas. O vencedor foi Maike, que se tornou o líder da rodada .

Logo depois, os brothers e sisters formaram mais um paredão. O líder Maike indicou Diego Hypolito para o paredão. Logo depois, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada pela casa foi Vilma. Por sua vez, Vilma teve o poder do contragolpe e puxou Vinicius para a berlinda.

Leia também: Fora do BBB 25, Eva abre o jogo sobre vida amorosa: 'Eu espero'