Dani Calabresa fala sobre nova fase da gravidez: 'Não sei se é chutinho'

Em suas redes sociais, Dani Calabresa comentou sobre uma nova fase da gravidez e pediu ajuda para entender se já está sentindo o bebê mexer

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

A humorista tem dividido com os fãs todos os momentos de sua primeira gravidez. A famosa está à espera de um menino, que ainda não teve o nome revelado e é fruto do seu casamento com Richard Neuman.

Nesta terça-feira, 1º, Dani publicou um vídeo e revelou que começou a sentir umas pontadas, mas que não tem certeza se é o bebê mexendo.

"Gente, vocês não sabem. Eu preciso dizer uma coisa, que eu não tenho certeza se eu estou sentindo o bebê mexer. Eu sinto umas pontadas tipo gases, aí outra pontada no mesmo lugar. As vezes eu não sei se é um chutinho ou se é um punzinho preso. Eu não sei. Do nada, uma pontada. Como vocês têm certeza quando o bebê está mexendo? Eu vou ficar triste porque já me falaram 'você sente um peixinho assim' e eu não senti", disse ela. "Eu não tenho certeza se eu estou sentindo o bebê chutar", ressaltou ela, na legenda da publicação.

Nos comentários, várias mamães experientes tentaram ajudar a artista. "No começo, parece gases mesmo. Na dúvida, tenta soltar, se não sair, é o baby", disse uma internauta. "Quando começa a mexer é como se fosse uma asa de borboleta batendo dentro da gente", escreveu outra. "Você está sentindo certeza! E não vai parar! Prepare-se", comentou uma terceira.

Está crescendo!

A humorista Dani Calabresa encantou os internautas ao exibir a barriga de grávida em uma nova aparição nas redes sociais. À espera do primeiro filho com o marido, o publicitário Richard Neuman, a artista compartilhou um vídeo em que aparece de biquíni e celebrou a evolução da gestação.

No registro publicado, a comediante posou em frente ao espelho usando um modelito tomara que caia preto, combinado com boné e óculos escuros. Ao som de Your Body Is a Wonderland, de John Mayer, ela celebrou: "Meu filho está crescendo! Estou amando tanto tudo que está acontecendo! Obrigada, meu Deus".

