Aos 16 anos, nora de Angelica e Huck compra item luxuoso com o próprio dinheiro

A nora de Angelica e Luciano Huck, Duda Guerra, de 16 anos, revela que gastou, pela primeira vez, o seu próprio dinheiro em uma bolsa de luxo 'baguete' em tecido jeans

A influencer Duda Guerra, de 16 anos, compartilhou nesta terça-feira, 1, o item que comprou com o próprio dinheiro . Na ocasião, a nora de Angelica e Luciano Huck contou que comprou uma bolsa de luxo da grife Balenciaga, avaliada em R$ 19 mil. A jovem, que namora Benício Huck, trabalha com publicidades nas redes sociais e já revelou ter conquistado a independência financeira.

"Minha primeira compra com o MEU próprio dinheiro! Que sensação boa! Eu estou apaixonada", escreveu na publicação feita em seu perfil no Instagram.

Durante vídeo, Duda gravou a sua reação ao abrir o item:

"Unboxing da minha primeira compra com o meu próprio dinheiro, acho que eu nunca, nem uma vez, imaginei conseguir comprar uma bolsa dos sonhos com dinheiro do meu próprio trabalho. Isso é um sonho... Foi amor à primeira vista, quando eu olhei para ela eu falei assim, vai ter que ser, não tem jeito. Esse saco cinza tá até combinando com o meu look, viu? Olhem só essa bolsa, que escândalo! A alça dela fica maior, dá para regular o tamanho que eu quiser, se eu quiser usar de ombrinho, fica perfeita, dá para usar ela grandona, atravessada, enfim gente, ela é perfeita. E olha só esses detalhes, o espelhinho de coração e esses brilhos aqui nela, nossa, assim, eu tô encantada".

"E a minha primeira bolsa jeans, então eu acho que assim, vai dar para usar com vários looks, fazer várias combinações, eu amei esse primeiro presente."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Duda Guerra atualiza quadro de saúde após fortes dores de cabeça

Na última quinta-feira, 27, Duda Guerra atualizou os seguidores sobre a sua saúde. Isso porque a namorada de Benício Huck foi hospitalizada por algumas horas devido a fortes dores de cabeça. Após se recuperar, ela apareceu para acalmar os fãs.

“Eu, em plena quinta-feira no hospital tomando remédio na veia e indo fazer tomografia (tenho prova/simulado de todas as matérias no sábado)", contou. Confira!

Leia também: Filho de Angélica e Luciano Huck ganha declaração da namorada em data especial