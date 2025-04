Leandra Leal se declara para a filha em data especial: 'Meu primeiro grande amor'

Nas redes sociais, a atriz Leandra Leal compartilhou várias fotos da filha, Julia, e comemorou os nove anos de sua adoção

Leandra Leal usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 1º, para comemorar uma data muito especial. Nesta última segunda-feira, 31, completou nove anos da adoção de Julia, que tem 10 anos, e a atriz falou sobre a importância deste dia ao compartilhar várias fotos da filha.

"Ontem, foi o nosso dia da família, dia da chegada do meu primeiro grande amor, minha filha linda, divertida, que sabe o que quer, sensível, vaidosa, que está ficando muito grande, a irmã mais velha mais legal e carinhosa do planeta. Eu tenho tanta felicidade e gratidão pela família que comecei a construir com a chegada da Juju", afirmou ela no começo do texto.

Em seguida, Leandra falou sobre como é importante comemorar essa data. "Esse post é, também, para inspirar outras famílias que escolheram o caminho da adoção. Aqui em casa, celebramos todo ano o dia da chegada como o dia em que a nossa família nasceu, uma comemoração de todos cheia de amor", acrescentou.

A atriz ainda deu detalhes de como a data é comemorada. "Aqui não tem bolo nem vela, mas fazemos sempre alguma coisa legal, uma experiência, um passeio, um almoço, uma sobremesa de "domingo" e principalmente declaramos o nosso amor. A vida é um milagre, encontrar, ser família e amar é a maior das bênçãos. Comemorar esse dia é reconhecer, celebrar e fortalecer o nosso encontro", finalizou.

Além de Julia, Leandra Leal também é mãe de Damião, de sete meses, fruto de seu relacionamento com o cineasta Guilherme Burgos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Leandra Leal comemora 6 anos de relacionamento com Guilherme Burgos

A atriz Leandra Leal e o marido, o cineasta Guilherme Burgos, estão completando 6 anos de união! Para celebrar a data especial, a atriz usou as redes sociais para compartilhar uma série de cliques do casal e agradecer a Iemanjá. "6 anos agradecendo e celebrando. Viva Iemanjá que me trouxe esse presente", escreveu Leandra, que compartilhou alguns momentos que viveu ao lado de seu amado. Confira a publicação!

Leia também:Ele cresceu! Filho de Leandra Leal surge enorme no colo da mãe