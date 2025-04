Diretor de 'Ainda Estou Aqui' teria perdido valor milionário após sucesso do filme

Mesmo com o sucesso mundial do longa, o cineasta brasileiro Walter Salles assiste ao seu patrimônio encolher; mas segue entre os mais ricos do Brasil

O cineasta brasileiro Walter Salles, diretor do filme Ainda Estou Aqui e herdeiro da fortuna dos Moreira Salles, perdeu cerca de US$ 800 milhões em 2024, de acordo com o mais recente levantamento da Forbes.

Atualmente, ele ocupa o 801º lugar na lista geral e o oitavo lugar dentre os brasileitos mais ricos . A fortuna dele é de US$ 4,5 bilhões e, em 2023, Salles ocupava o sétimo lugar do ranking do Brasil com US$ 5,3 bilhões.

Perda após sucesso mundial

O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter, foi lançado em 2024 e concorreu a diversos prêmios, além de levar a estátueta de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025 . A perda, no entanto, não foi isolada. Seus irmãos João Moreira Salles, Pedro Moreira Salles e Fernando Roberto Moreira Salles também enfrentaram quedas significativas, chegando a perder cerca de US$ 1 bilhão cada.

Apesar disso, Pedro e Fernando continuam no topo da família, com US$ 6,1 bilhões e US$ 6,5 bilhões, respectivamente, já que comandam as operações do Itaú e da CBMM, maior fornecedora mundial de nióbio. Walter e João, por sua vez, mantêm participações financeiras nos negócios, sem envolvimento direto na gestão.

Ainda Estou Aqui leva o Oscar de Melhor Filme Internacional

No dia 2 de março o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025 . A produção narra a história de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

Em seu discurso de agradecimento, Salles ressaltou: "Obrigada, em nome do cinema brasileiro, estou tão honrado em receber isso em um grupo tão extraordinário de. Isso é para uma mulher, que durante um luto em uma ditadura militar, deicdiu não ceder. O nome dela é Eunice Paiva. Isso também vai para duas mulheres extraordinárias que deram vida à ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Vocês são demais. Isso é extraordinário. Muito obrigado", disse. Confira!

