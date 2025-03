Saiba o preço do vestido de Jade Magalhães para o show de Luan Santana

Esposa de Luan Santana, Jade Magalhães chamou a atenção ao usar um vestido azul estiloso durante o show de despedida da turnê do marido

A influencer Jade Magalhães caprichou na escolha do look para prestigiar uma noite especial na carreira do marido, o cantor Luan Santana, no último final de semana. Ela atraiu todos os olhares ao aparecer com um look azul durante o show de encerramento da turnê Luan City, que aconteceu na cidade de São Paulo.

Apenas 3 meses após o nascimento da filha, Serena, ela mostrou sua boa forma e beleza em um modelito estiloso. Jade surgiu com um vestido azul curtinho com mangas longas, gola alta e recortes estratégicos, além do drapeado para valorizar a silhueta.

O vestido é da marca Alaïa, que é da França, e é vendido por 1.900 euros - cerca de R$ 10.300. O look fez tanto sucesos que já está esgotado na site da grife .

O mêsversario da Serena

A família do cantor Luan Santana estava em festa no dia 28 de março por causa da celebração dos 3 meses de vida de Serena, filha dele com a influencer Jade Magalhães. Nas redes sociais, a mãe coruja falou sobre a data especial e o tema da festa de mêsversario.

Jade contou que escolheu o tema de Laços para a festa. Inclusive, ela encomendou um vestido com a estampa de laços e em tom de rosa claro para a filha usar durante o momento familiar.

Ao mostrar o look da bebê, ela também contou sobre a alegria de acompanhar de perto o crescimento da filha. "Hoje é um dia muito especial. Dia 28. A Serena está fazendo 3 meses. Está passando muito rápido, mas eu fico muito feliz e com o coração muito tranquilo por estar aproveitando cada fase dela todos os dias. A gente foi na pediatra essa semana e ela está tão grande, tão esperta e tão saudável”, declarou.

