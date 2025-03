Tom Cavalcante revela qual é o nome da neta. Saiba o significado

Filha caçula de Tom Cavalcante será mãe de uma menina e já escolheu o nome da criança. Confira o significado especial

O apresentador e humorista Tom Cavalcante está na contagem regressiva para ter a neta caçula nos braços. Nesta semana, ele revelou qual é o nome da bebê, que é filha de Maria Cavalcante e Cristiano.

Em um post nas redes sociais, Tom revelou que a neta vai se chamar Antonella. No vídeo, ele mostrou o momento em que ouviu o coração da neta na barriga da filha e também momentos da herdeira no exame de ultrassom. Na legenda, o avô coruja disse: “Quem ama cuida! É o milagre da vida e a nossa gratidão a Deus! Antonella está firme e forte na sua concepção”.

O nome Antonella é um derivado de Antonius, que vem do latim. O nome traz vários significados, como “valioso, inestimável” e “alimentado de flores” . É um nome comum na Itália, Brasil, Suíça, Estados Unidos e Chile.

Antonella é a segunda neta de Tom Cavalcante, que se tornou avô pela primeira vez há poucos anos. A filha mais velha dele, Ivete, é mãe de Daniel. “O avô vê o neto como a sua continuidade. Estava falando com a Patrícia esses dias que tenho muito orgulho dos meus filhos. Nasceram na luz da riqueza, com o pai fazendo sucesso, e nunca foram afetados por isso”, disse ele ao Jornal O Globo em 2023, citando a esposa, Patrícia Lamounier, mãe de Maria.

Tom Cavalcante teve três filhos: Ivete, de 38 anos, Ivens, de 35 anos, e Maria, de 24 anos.

O casamento civil de Maria Cavalcante

Filha caçula do humorista Tom Cavalcante, Maria Cavalcanteoficializou a união com o cantor sertanejoCristiano Deyvid no dia 8 de fevereiro de 2025, em São Paulo. O casal, que assumiu a relação em setembro do ano passado, realizou uma cerimônia intimista no civil com a presença de familiares.

Para a ocasião especial, a noiva escolheu um vestido branco rendado da grife Isabella Narchi, enquanto o artista elegeu um terno em tom de bege claro. Patrícia Lamounier, esposa de Tom e mãe da noiva, usou um look longo cor de rosa e uma sandália de salto alto dourada.

A cerimônia religiosa de Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid está marcada para o dia 29 de março deste ano.