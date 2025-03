Bella Campos arrasa com joias de luxo na festa de Vale Tudo. Veja os detalhes!

Protagonista do remake da novela Vale Tudo, da Globo, Bella Campos brilhou com joias de diamantes na festa de lançamento da trama

A atriz Bella Campos é uma das protagonistas do remake da novela Vale Tudo, da Globo, e brilhou durante a festa de lançamento da trama na noite de quinta-feira, 20. O evento aconteceu no tradicional Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e ela chegou deslumbrante com look ousado e joias de diamantes.

Para o evento luxuoso, Bella apostou em um vestido longo com transparência estratégica e completou o visual com joias da grife Bvlgari. Ela escolheu um set de joias da coleção Serpenti com colar, pulseira, brincos e anel de ouro branco com pavê de diamantes.

Confira os detalhes das joias na galeria de fotos abaixo:

Bella Campos na festa de lançamento da novela Vale Tudo - Foto: Globo/Marcos Serra Lima

Bella Campos na festa de lançamento da novela Vale Tudo - Foto: Globo/Marcos Serra Lima

Confira o resumo da trama inicial da novela Vale Tudo:

"Raquel (Taís Araujo) foi criada por seu pai, Salvador (Antonio Pitanga), segundo as mais rígidas regras de ética e moral, e, tenta educar Maria de Fátima (Bella Campos) da mesma maneira. Mas a jovem não vê a hora de conquistar a vida glamourosa que tanto sonhou, custe o que custar. Um ensaio fotográfico realizado em Foz do Iguaçu pela Tomorrow, uma das maiores agências de conteúdo da América Latina, marca o primeiro avanço de Maria de Fátima rumo a sua mudança de status social. A sessão de fotos realizada no hotel onde Raquel trabalha como guia de turismo parece a chance ideal para Maria de Fátima cavar uma oportunidade como modelo. Aberta a todas as possibilidades para mudar de vida, ela não só consegue um “bico” no ensaio, como também conhece César (Cauã Reymond), um charmoso modelo quem tem um quê de mau-caratismo que lhe é familiar e vai se mostrar o parceiro ideal para sua ambição. Depois da morte repentina do avô, Fátima (Bella Campos), como prefere ser chamada, vende a casa em que moravam, sem a mãe saber, e se muda para o Rio de Janeiro com todo o dinheiro que embolsou. Mais próxima de conquistar a vida dos sonhos, ela desembarca na cidade com apenas dois contatos: o do seu pai, Rubinho (Júlio Andrade), que não vê há dez anos, e o de César (Cauã Reymond). Como não consegue encontrar o pai, que é músico e vive de tocar seu piano em bares e restaurantes, Fátima acaba se hospedando num hotel simples e tenta a sorte com César. Não demora muito para ela ver que o modelo é tão interesseiro quanto ela. Logo, Fátima entra no jogo sujo, se passa por rica e conquista a atenção dele".

