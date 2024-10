Será que Gisele Bündchen vai casar de novo? Saiba a resposta!

Gisele Bündchen está grávida pela terceira vez e a imprensa internacional especula se ela deve se casar com o novo namorado. Saiba quais são os rumores

A modelo Gisele Bündchen acaba de aumentar a sua família. Cerca de dois anos após se separar de Tom Brady, ela confirmou que está grávida pela terceira vez. O novo bebê é fruto do atual namoro dela com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Com isso, os fãs se perguntam: Será que ela vai se casar pela segunda vez?

De acordo com fontes do site Page Six, a top model não pretende oficializar a união agora. A publicação contou que amigos da modelo não apostam em um casamento neste momento, mas acreditam que ela deve ir morar junto com Valente. As fontes contaram que eles devem apenas viver juntos neste momento.

Vale lembrar que Gisele Bündchen está na lista de pessoas mais ricas do mundo. Ela teve uma carreira de sucesso no mundo da moda internacional e acumulou uma fortuna milionária. De acordo com a Forbes, apenas em 2014, ela faturou 47 milhões de dólares.

Gisele e Joaquim estão juntos desde junho de 2023, mas já se conheciam desde 2021. Agora, eles vão ter um filho juntos. A modelo está grávida de cerca de 5 meses ou 6 meses do seu terceiro filho. Ela já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos, frutos do antigo casamento com Tom Brady.

Aniversário de Gisele Bündchen

A modelo Gisele Bündchen comemorou o seu aniversário de 44 anos em família. Ela e a irmã gêmea, Patricia Bündchen, reuniram seus familiares em uma casa de praia e comemoraram a data especial de forma simples.

As irmãs apareceram juntas enquanto sopravam as velinhas de seus bolos. Cada uma teve um bolo de chocolate diferente e encantador para celebrar a data especial.

Além disso, Gisele exibiu mais fotos de como foi curtir os dias de descanso ao lado da família, como a mesa decorada para uma refeição e o passeio de barco no mar.

"Grata por estar comemorando mais um ano ao redor do sol com minha super mana. Obrigada a todos pelo carinho e desejos de aniversário. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor. Animada com esse novo ano que se inicia", disse ela na legenda.

Vale lembrar que as duas têm mais quatro irmãs, Graziela, Gabriela, Raquel e Rafaela.

