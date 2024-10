Sogra de Gisele Bündchen revelou sua opinião sobre gravidez da modelo, aponta site

De acordo com site, a mãe de Joaquim Valente teria comentado sobre a chegada de um neto após anúncio da gravidez de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen confirmou que está esperando seu terceiro filho, fruto do namoro com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Embora o casal mantenha discrição, uma fonte revelou que eles estão radiantes com a novidade — e não estão sozinhos. Segundo a revista New Mag, a sogra da modelo também estaria contente com a chegada do netinho.

De acordo com o editor do site, Alice Maria, mãe de Joaquim Valente, estava a caminho de um cinema no Rio de Janeiro, quando foi questionada sobre a chegada do quinto neto - o primeiro do instrutor. A sogra da modelo se manteve discreta, mas fez um breve comentário sobre a gestação de Gisele: ‘Estou muito feliz’, teria dito ela de modo descontraído.

Vale lembrar que Gisele e Joaquim optaram por manter total discrição sobre o namoro e a gestação. Inclusive, a notícia da gravidez começou a circular pelo mundo após uma fonte próxima à modelo declarar à revista People que ‘Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda família'.

Em seguida, em contato com a Quem, a assessoria da modelo confirmou a informação: ‘Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada.’ Desde então, a notícia gerou grande repercussão nas redes sociais e na imprensa, embora a equipe da modelo tenha decidido não comentar mais sobre sua vida pessoal ou revelar detalhes da gestação.

Vale mencionar também que Gisele já é mãe de duas crianças: Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, frutos de seu casamento anterior com o jogador de futebol americano Tom Brady. Após 13 anos juntos, a modelo e o jogador anunciaram a separação no final de 2022. Em entrevistas recentes, ela descreveu o divórcio como um processo desafiador.

Gisele Bündchen teria avisado Tom Brady sobre gravidez:

A gravidez de Gisele Bündchen se tornou pública nesta segunda-feira, 28, mas, parece que o ex-marido e pai de seus dois filhos, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, já sabia que ela estaria esperando seu terceiro herdeiro, do relacionamento atual com o brasileiro Joaquim Valente. Segundo o site americano TMZ, o ex-atleta foi avisado pela top model.

