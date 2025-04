Top de cristais que Britney Spears usou em 2001 vai a leilão

A peça, usada apenas uma vez por Britney Spears durante um show da turnê 'Dream Within a Dream', foi arrematada por um alto valor; saiba detalhes!

Um dos looks mais icônicos da cantora Britney Spears, de 43 anos, foi leiloado na última quinta-feira, 27, por um valor impressionante. A peça foi usada apenas uma vez durante um show da turnê Dream Within a Dream em novembro de 2001. O leilão ocorreu na casa Julien’s, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A artista se apresentou usando o sutiã e as braçadeiras enquanto interpretava a canção Baby One More Time durante o show da turnê, que posteriormente foi transformado em um especial exibido pela HBO.

O top e as braçadeiras, cravejados de cristais, foram criadas por Bob Mackie em 1981 para o espetáculo Jubilee!em Las Vegas. As peças foram arrematadas por US$ 78 mil, aproximadamente R$ 440 mil na cotação atual. Além disso, a réplica da calcinha acompanhada do par de jeans foi vendida por US$ 2.925, cerca de R$ 16.600.

O sutiã, as peças íntimas e as braçadeiras são confeccionados em arame francês e contam com um forro de tecido blush para criar um efeito de ilusão nude. Tanto o sutiã quanto a calcinha têm pedras cravejadas de diamantes, além de detalhes em gotas posicionados na parte inferior do busto e na cintura.

Confira o look completo:

