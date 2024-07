Gisele Bündchen mostra sua festa simples de aniversário com a irmã gêmea

Gisele Bündchen e a irmã gêmea, Patricia, completaram 44 anos de vida e mostraram uma foto de como foi a festa de aniversário

A modelo Gisele Bündchen comemorou o seu aniversário de 44 anos em família. Ela e a irmã gêmea, Patricia Bündchen, reuniram seus familiares em uma casa de praia e comemoraram a data especial de forma simples.

As irmãs apareceram juntas enquanto sopravam as velinhas de seus bolos. Cada uma teve um bolo de chocolate diferente e encantador para celebrar a data especial.

Além disso, Gisele exibiu mais fotos de como foi curtir os dias de descanso ao lado da família, como a mesa decorada para uma refeição e o passeio de barco no mar.

"Grata por estar comemorando mais um ano ao redor do sol com minha super mana. Obrigada a todos pelo carinho e desejos de aniversário. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor. Animada com esse novo ano que se inicia", disse ela na legenda.

Vale lembrar que as duas têm mais quatro irmãs, Graziela, Gabriela, Raquel e Rafaela.

Gisele Bündchen negou traição e assumiu namoro

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu ao falar sobre os rumores envolvendo sua vida amorosa. Ela negou os boatos de que teria traído o seu ex-marido, Tom Brady, e confirmou que vive uma nova história de amor com Joaquim Valente.

Em entrevista no jornal The New York Times, ela contou que não traiu o ex-marido, de quem se separou em 2022. “Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Ninguém sabe o que realmente acontece entre duas pessoas, apenas as duas pessoas no relacionamento”, disse ela.

Então, a top model falou sobre a pressão que as mulheres sofrem após uma separação. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são colocadas como culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas como infieis. Elas tem que lidar com suas comunidades e tem que lidar com a família”, afirmou, e completou: “É claro que para mim isso é pouco amplificado”.

Por fim, Bündchen confirmou que está em um novo romance. Ela está envolvida com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. “Esta é a primeira vez que estou saindo com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, afirmou.