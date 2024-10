Gisele Bündchen está grávida pela terceira vez, diz revista

Modelo e mãe de dois filhos, Gisele Bündchen está grávida pela terceira vez, segundo revista americana; saiba mais detalhes

A übermodel Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho! Mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do casamento anterior com Tom Brady, a famosa está à espera do primeiro filho com seu namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

"Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", disse uma fonte próxima à revista People.

Em contato com a Quem, a assessoria de Gisele confirmou a informação. "Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada", disse.

Vale lembrar que os rumores sobre uma possível gravidez da übermodel começaram após sua ausência no Victoria's Secret Fashion Show, realizado no dia 15 de outubro deste ano. Sendo uma das figuras mais icônicas dos desfiles da marca de lingerie, ela recusou o convite para retornar à passarela, diferentemente de outras brasileiras como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana, que participaram do evento.

Gisele Bündchen exibe foto do namorado com seu filho em dia de diversão

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto inédita do seu namorado, o professor Joaquim Valente, com sua família. Ela registrou quando o amado entrou na água de um lago para se divertir com o enteado, Benjamin, que é filho de Gisele com Tom Brady.

Na imagem, Joaquim e Benjamin apareceram praticando stand up paddle em um dia de verão. A foto foi compartilhada no meio de outras fotos de Gisele em vários momentos de sua vida. “O melhor do verão”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Gisele e Joaquim estão juntos há pouco tempo e vivem um romance discreto. Eles não costumam aparecer juntos e não falam com a imprensa sobre o relacionamento. Eles começaram a namorar depois que ela se separou do jogador de futebol americano Tom Brady.

Joaquim Valente tem 35 anos e é lutador e instrutor de jiu-jitsu. Ele é dono de uma academia de lutas na Flórida, Estados Unidos, e já deu aulas para Gisele e seus filhos.

