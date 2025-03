Qual é o salário do presidente da CBF? Saiba detalhes

Ednaldo Rodrigues, atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi reeleito para mais um mandato na última segunda-feira, 24

Apesar da Seleção Brasileira ter sido derrotada por 4 a 1 para a Argentina em Buenos Aires, além de outros desafios acumulados ao longo dos anos, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, foi reeleito para continuar no comando da entidade. A reeleição ocorreu na última segunda-feira, 24. Nesse contexto, o jornal O Globo revelou também o valor do seu salário.

O presidente da CBF tem um salário bruto mensal de R$ 383,6 mil. Ao longo do ano, somando benefícios e o décimo terceiro, ele recebe cerca de R$ 5 milhões. É importante destacar que esse valor está conforme o estabelecido no estatuto da CBF e passa por auditoria do conselho fiscal da entidade.

Além do salário pago pela CBF, Ednaldo também recebe uma quantia da Federação Internacional de Futebol Associação (FIFA). Desde 2023, quando se tornou membro do conselho da entidade global do futebol, ele recebe anualmente 300 mil dólares, o que equivale a cerca de R$ 1,7 milhão .

Ednaldo Rodrigues lidera a CBF desde 2021, quando assumiu a presidência da entidade após o afastamento de Rogério Caboclo, que foi acusado de assédio sexual. Em 2022, Rodrigues foi eleito oficialmente para o cargo. Vale destacar que Ronaldo Nazário, o Fenômeno, também cogitou se candidatar à presidência, mas desistiu da ideia devido à falta de apoio das federações.

