Filha do cantor Leandro completa 34 semanas de gravidez e mostra como está sua barriga

Filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), a médica Lyandra Costa usou as redes sociais neste sábado, 29, para compartilhar novos registros de sua gravidez. Ela está à espera de uma menina, que é fruto de seu casamento com Lucas Santos.

No registro compartilhado em seu perfil, ela apareceu em frente ao espelho e compartilhou que completou 34 semanas de gestação. "Grande", escreveu ao mostrar o tamanho de sua barriga.

Vale lembrar que Lyandra e Lucas já escolheram o nome da filha. Ao revelar como a bebê será chamada, a médica dermatologista deu detalhes sobre o significado. "I S A B E L A - Derivado do nome hebraico "Elisheba", Isabela significa: "Deus é juramento" ou "consagrada por Deus". Estamos te esperando, Isabela!", contou.

Lyandra revelou a segunda gestação em outubro passado. Na ocasião, mostrou os detalhes do chá revelação, quando ela e o marido descobriram que seriam pais de uma menina. A médica e o marido, Lucas, cortaram um bolo e não seguraram a emoção ao verem o sexo do bebê. "Tudo está preparado aqui… A casa e o meu coração também! Te amamos e te aguardamos, nossa filha", disse ela.

Lyandra e Lucas já são pais de José, de 2 anos.

Recentemente, Lyandra Costa surpreendeu ao revelar que já teve uma experiência sobrenatural com o pai, que morreu quando ela ainda era criança. Nas redes sociais, uma fã perguntou se ela ainda sonha com o pai, mas a jovem negou. “Não mais. Eu ficava muito triste a cada sonho, sentia aquela saudade doída de uma vida inteira não vivida. Da última vez, chorei muito no sonho, e ele me disse que não iria mais voltar porque ele não queria que eu ficasse assim”, afirmou ela.

Em seguida, ela comentou que não acredita em contato sobrenatural, mas foi uma experiência que teve. “Não sei explicar isso. Acredito que as pessoas não voltam da morte para falar com quem está vivo, mas tive essa experiência”, concluiu.

