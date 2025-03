BBB 25: Eva dispara sobre sister: 'Não aguenta a pressão'

Na manhã deste domingo, 30, Eva conversou com Renata sobre o paredão do BBB 25, da Globo, e confessou quem quer ver fora da casa

A possibilidade de deixar a casa do BBB 25, da Globo, tem mexido com os ânimos de Vinicius,Delma e Eva, que estão no paredão. Na manhã deste domingo, 30, a fisioterapeuta conversou com Renata sobre a berlinda e confessou quem quer ver fora da casa. Apesar dos embates com o baiano, ela afirmou que a sogra de Guilherme"não aguenta a pressão" do jogo.

"É o famoso tanto faz para mim [...] A Joselma ainda fico mais assim, porque eu escutei ela falando muito hoje. Tipo assim: 'Ai, porque eu quero ir embora, quero ir para casa'", relatou Eva. "Aí, o Guilherme fica assim: 'Está mais perto do que longe, não fale isso. Calma'", complementou.

A fisioterapeuta ainda deixou claro que, ao contrário de Delma, quer muito continuar na casa. "Então, tipo, isso para mim já [demonstra que] não quer estar aqui, e eu quero muito. Entendeu? Não aguenta a pressão. Caramba, a pressão é forte. Eu também sinto a pressão, você também sente, todo mundo sente. Mas, eu não quero sair daqui", declarou.

Apesar disso, Eva declarou sua torcida pela saída de Vinicius. "Hoje, pra mim, ainda faz mais sentido o Vinícius [sair] porque ela só declarou uma guerra, não fez tudo o que o Vinícius fez", analisou. Em seguida, a fisioterapeuta relembrou que baiano já a indicou ao Paredão duas vezes.

Delma pede para sair do reality show

Em uma conversa com Vinicius neste sábado, 29, Delma demonstrou o desejo para que sua filha peça para que as pessoas votem para ela ser eliminada. "Deus sabe que eu preciso voar. Eu dou na c*ra de Letícia (filha dela), ela vai ver, ela sabe. Ela não tá doida não, que ela sabe que eu tô magra, ela sabe o que tá acontecendo comigo! Ela sabe, então ela procure me tirar daqui", disse ela, e completou: "Ela pode fazer um mutirão pedindo que estou doente. Me tire daqui de dentro, eu tô com depressão".

