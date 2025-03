Jade Magalhães revela com quem sua filha com Luan Santana se parece mais

A influenciadora digital Jade Magalhães foi questionada sobre a aparência de sua filha, Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana

O cantor Luan Santana agitou um estádio em São Paulo com o show de despedida da turnê Luan City The End na noite deste sábado, 29. Nos bastidores do evento, a esposa dele, a influencer Jade Magalhães, comentou a semelhança da filha do casal, Serena, de 3 meses, com o sertanejo.

Em entrevista ao portal Leo Dias, ela confessou que a pequena é a cara do pai. “Ontem ela fez 3 meses, mas ela é linda, saudável, muito feliz e cheia de vida. Uma bebê muito feliz e a gente também está muito feliz porque ela realmente transformou a nossa vida, mas para muito melhor. G ente, ela é a cara do Luan, eu também acho que é a cara dele. Ela tem a minha unha da mão. Ela é linda, muito linda!”, confessou.

E ela ainda confessou sobre sair sem a filha. “É a minha primeira saída mais longa assim, à noite e acompanhando o Luan, é a primeira vez. O coração fica apertadinho (por ficar longe da Serena), é muito apertadinho”, falou.

Luan Santana faz homenagem para a filha no último show da turnê

Durante sua apresentação, Luan Santana fez homenagem para Serena. Ele usou uma tiara com o nome da filha e também falou que estava de olho na bebê antes de subir ao palco. “A bichinha está dormindo gostoso lá em casa! A gente estava vendo ela antes do show, acompanhando a babá eletrônica, na câmera que a gente tem no quarto dela, dormindo… E é a coisa mais linda do mundo. Enquanto nós estamos aqui festejando, a bichinha está no 15º sono. Mas pode ter certeza de que ela está sentindo o amor e a energia de vocês daqui”, afirmou.

