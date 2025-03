Neymar compartilha foto inédita de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly

O jogador de futebol Neymar Jr. compartilhou uma nova foto de sua filha, Helena. A pequena é fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly

O jogador de futebol Neymar Jr. usou as redes sociais neste sábado, 29, para compartilhar uma nova foto de sua filha, Helena. A pequena, de 8 meses de vida, é fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Por meio de seus stories na rede social, Neymar compartilhou um momento em que a pequena aparece sorridente. Na legenda, o jogador de futebol colocou alguns emojis de coração vermelho. O registro também foi compartilhado pela mãe da bebê, que fez o ensaio em casa.

Além de Helena, ele também é pai de Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi. E Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas. Em dezembro de 2024, o craque e Biancardi revelaram publicamente que estão à espera de mais uma menina, Mel, sendo a segunda filha do casal.

Veja o clique:

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly vai à praia pela primeira vez

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly compartilhou um registro especial de sua recente viagem ao Rio de Janeiro. Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou um vídeo do momento em que sua filha Helena teve seu primeiro contato com o mar.

Ao compartilhar o momento, ela deixou uma mensagem especial para a herdeira. "Você está crescendo e descobrindo o mundo ao seu redor, e é um privilégio assistir a essa jornada. Lembre-se de que a natureza é um presente precioso, cheio de maravilhas e surpresas. Tutu, você é forte, corajosa e capaz de conquistar qualquer coisa que se proponha. Não tenha medo de errar, pois é nos erros que aprendemos e crescemos", iniciou.

E aconselhou: "Seja gentil consigo mesma e com os outros. O mundo precisa de mais amor e compaixão... Você tem o poder de fazer a diferença, mesmo que seja com pequenas ações. Não permita que as opiniões dos outros definam seu valor. Você é única e especial, e seu valor vem de dentro. Acredite em si mesma e em seus sonhos".

Por fim, disse: "Lembre-se de que eu estou aqui para você, SEMPRE. Se precisar de um ombro para chorar, um abraço para se sentir segura ou apenas alguém para conversar, eu estou aqui. Você é a luz da minha vida, e eu sou tão grata por ter você como filha. Eu estou aqui para te guiar e te proteger, mas também para te deixar voar e descobrir o mundo por você mesma. Com todo o meu amor, mamãe".

