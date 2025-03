Jogador Pedro Severino apresenta melhora em quadro clínico e deixa UTI

Pedro Severino teve seu quadro de saúde atualizado em novo boletim médico; jogador do Bragantino sofreu grave acidente de carro

O jogador de futebol Pedro Severino, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido no início deste mês, teve seu quadro de saúde atualizado em um novo boletim médico. Segundo informações do hospital, o jovem de 19 anos apresentou melhora e deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A boa notícia sobre o quadro clínico de Pedro foi divulgada na noite de segunda-feira, 24, pelo Hospital Unimed de Ribeirão Preto, onde o atleta está internado desde o dia 6 de março. De acordo com os médicos responsáveis, o jogador do Bragantino "respira de forma espontânea" e não necessita mais de ventilação mecânica.

O quadro de saúde de Pedro Severino segue estável, mas ainda exige cuidados devido à gravidade do acidente. Há cerca de uma semana, a família do jovem se pronunciou pela primeira vez a respeito do ocorrido e explicou que, em comum acordo com o hospital, decidiram interromper as atualizações momentaneamente.

No texto, os pais agradecem o apoio que o filho tem recebido do público desde o dia do acidente e explicam que a decisão de não divulgar tantos boletins médicos se deu após a ausência de evoluções significativas em seu quadro gerarem 'ansiedade e angústia' a todos que acompanham o caso.

Leia na íntegra o novo boletim médico de Pedro Severino:

"A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, contando com respiração de forma espontânea.

Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento. A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico de Pedro Severino ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar".

