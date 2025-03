Médica explica diagnóstico de Raul Gazolla: 'Exceção a regra'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica fatores que podem ter influenciado para Raul Gazolla ter sofrito seis infartos

Galã de diversas novelas, Raul Gazolla(69) surpreendeu ao revelar, em meados de novembro, que sofreu o sexto infarto. O diagnóstico que o ator enfrentou várias vezes tem graves complicações, e pode ser explicado por alguns fatores genéticos e eventos relacionados à saúde mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica que Raul Gazolla teve a vida marcada por grandes estresses e também possui fatores hereditários e metabólicos que proporcionam a doença aterosclerótica. "Realmente uma exceção a regra, verdadeiro milagre."

"O stress é um gatilho para instabilização das placas de gordura, que acabam se inflamando e rompendo. Como se fosse um machucado dentro da artéria e então, o organismo lança mão de uma série de respostas de coagulação para conter esse machucado e o resultado é a formação de um coágulo dentro da artéria, que leva a obstrução e gera o infarte."

"Um infarte é a falta de irrigação sanguínea em algum órgão do nosso organismo. Qualquer órgão pode sofrer um infarte, caso aconteça uma interrupção do fluxo sanguíneo, ou por rompimento da artéria ou por obstrução por um coágulo", acrescenta a especialista. Braile explica que existem fatores de risco para doenças aterocleróticas, como:

Hereditariedade;

Idade;

Stress;

Obesidade;

Diabetes;

Hipertensão arterial;

Sedentarismo;

Tabagismo;

Níveis de colesterol e triglicerídeos aumentados;

Apneia do sono.

"No caso do ator, ele confessa ter um histórico familiar que proporciona essa tendência a obstrução das artérias. Além disso, teve uma vida pautada por fortes estresses como mortes violentas e precoces da esposa e do sobrinho."

"Essa situação de stress além de instabilização as placas de gordura das artérias, também leva a vasoconstrição do vaso sanguíneo e aumento da frequência cardíaca devido a intensa liberação de adrenalina nessas situações. Tudo isso favorece a diminuição de irrigação sanguínea do órgão em questão, levando a uma insuficiência de nutrição dos tecidos gerando o infarte", completa.

