Medalhista olímpica, Tatiana Weston-Webb revela motivo de pausa na carreira

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris,a surfista brasileira Tatiana Weston-Webb anunciou que vai dar uma pausa na carreira

A surfista brasileira Tatiana Weston-Webbanunciou que vai dar uma pausa na carreira. A atleta, medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris, contou em uma publicação nas redes sociais que vai tirar o ano de 2025 para focar na sua saúde mental, após identificar, durante seu acompanhamento psicológico, sinais de desgaste emocional e físico.

Com uma década de competição de alto nível e dois ciclos olímpicos, a surfista revelou que a decisão não foi fácil, mas foi necessária. "É um momento bem delicado na minha vida que resultou em uma decisão bem importante", iniciou ela. "Eu percebi esses sinais e realmente precisava olhar com mais atenção para a minha saúde emocional", disse ao falar sobre os sinais de desgate emocional e físico que poderiam pogredir para um diagnóstico de burnout.

"Como atleta, sempre fui apaixonada pelo que faço e muito grata pelo o que conquistei, sendo fruto de um trabalho intenso e coletivo. Mas também sei que cuidar do meu bem-estar é essencial para honrar minha paixão e continuar competindo em alto nível no futuro, e ser uma inspiração para que mais meninas possam viver do esporte, e o desgaste emocional e físico nos últimos tempos foram sinais claros de que era hora de pausar e me reconectar comigo mesma".

Ciente da importância de falar de saúde mental nos dias de hoje, Tati ressaltou: "Mostrar vulnerabilidade não nos torna menos fortes, pelo contrário, nos torna mais humanos e conectados, e também nos possibilita alcançar nosso melhor potencial dentro e fora das competições", pontuou.

Por fim agradeceu o apoio que recebeu de sua família, seus patrocinadores, equipe e torcida E garantiu: "Não é um fim, mas um recomeço. Sei que com o apoio de todos voltarei ao mar mais forte".

