Ronaldo Fenômeno toma decisão radical: ‘Pouco importa a minha opinião’

Após tentar se tornar presidente da CBF, Ronaldo Nazário, o Fenômeno, anuncia decisão radical e faz desabafo forte nas redes sociais

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, tinha a intenção de se tornar candidato para assumir o cargo de presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). No entanto, nesta quarta-feira, 12, ele anunciou que desistiu da candidatura.

A decisão dele foi anunciada em um texto em tom de desabafo nas redes sociais, no qual ele abriu o jogo sobre o motivo para desistir do desejo e comentou sobre o processo para tentar apoio nos bastidores do futebol brasileiro.

"Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião . Conforme já havia dito, os meus primeiros passos seriam na direção de dar voz e espaço aos clubes, bem como escutar as federações em prol de melhorias nas competições e desenvolvimento do esporte em seus estados. A mudança necessária viria desse alinhamento estratégico, com a força da visão compartilhada", afirmou ele.

E completou: "No entanto, no meu primeiro contato com as 27 filiadas, encontrei 23 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Não pude apresentar meu projeto, levar minhas ideias e ouvi-las como gostaria. Não houve qualquer abertura para o diálogo. O estatuto concede às federações o voto de maior peso e, portanto, fica claro que não há como concorrer . A maior parte das lideranças estaduais apoia o presidente em exercício, é direito deles e eu respeito, independentemente das minhas convicções".

Por fim, o ex-atleta disse: "Agradeço a todos que demonstraram interesse na minha iniciativa e sigo acreditando que o caminho para a evolução do futebol brasileiro é, antes de mais nada, o diálogo, a transparência e a união".

Ronaldo revela que não assiste mais jogos de futebol

Grande sucesso nos campos, Ronaldo Fenômeno, ex-jogador da Seleção Brasileira, surpreendeu ao revelar que não assiste mais partidas de futebol. Durante um evento anual de caridade em uma academia de tênis na França, o craque mundial se mostrou desapontado com o esporte e explicou que passou a gostar mais da 'raquete'.

Em vídeos que circulam na internet, Ronaldo, que deu o título para o Brasil na Copa do Mundo de 2002, aparece explicando em entrevista o motivo de não acompanhar os jogos; confira detalhes!

