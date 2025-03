Dorival Júnior é demitido do cargo de técnico da seleção brasileira, diz jornal

Logo após a derrota do Brasil para a Argentina por 4 a 1, Dorival Júnior é demitido do cargo de técnico da seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desligou Dorival Júnior, de 62 anos, do cargo de técnico da seleção brasileira. O treinador, que antes comandava o São Paulo, assumiu a equipe em 10 de janeiro de 2024, substituindo Fernando Diniz, e, ao longo de sua passagem, conquistou sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Seu contrato, que estava previsto para durar até o fim da Copa do Mundo de 2026, foi encerrado com a decisão.

A oficialização de sua demissão ocorrerá nesta sexta-feira, 28, em uma reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Ednaldo Rodrigues, conforme informou o UOL.

A reunião será realizada para avaliar o desempenho do técnico, mas sem possibilidade de reverter a decisão. O diretor de seleções, Rodrigo Caetano, que ocupa o cargo desde fevereiro de 2024, também participará do encontro.

Neste momento, ainda não há uma decisão sobre quem substituirá Dorival. A escolha será feita por Ednaldo Rodrigues, reeleito nesta segunda-feira, 24, para liderar a CBF até 2030.

Neymar é cortado da Seleção Brasileira

Em meio à polêmica envolvendo suposta traição, Neymarfoi cortado da Seleção Brasileira e não estará presente nos jogos contra Colômbia e Argentina, dias 20 e 25 de março.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou na sexta-feira, 14, que além do jogador do Santos, o zagueiro Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City, também foram cortados.

Lucas Perri, do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid, foram convocados como os substitutos.

"Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas".

Leia também: Em fase de recuperação, Neymar Jr. exibe rotina de treinos na academia