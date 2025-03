BBB 25: Vitória Strada reclama de brother e dispara: 'Decidi que eu não vou'

Na madrugada deste domingo, 30, a atriz Vitória Strada desabafou com Diego Hypolito sobre os recentes acontecimentos no BBB 25, da Globo

Na madrugada deste domingo, 30, a atriz Vitória Strada desabafou com Diego Hypolito sobre os recentes acontecimentos no BBB 25, da Globo. Durante o papo no Quarto Anos 50, ela reclamou de outro participante, que não teve o novo revelado. Ela disse que quis conversar com o adversário ao longo da noite, mas voltou atrás para não se frustrar.

"Usou argumentos que não eram verdadeiros para cima de mim, me acusando antes de comprovar o que era verdade ou não, e sou eu que fico querendo ir lá conversar. Estou aqui me segurando para não fazer isso", confessou Vitória Strada.

Diego Hypolito, por sua vez, acredita que a amiga deveria aguardar para conversar com o brother, o que Vitória concorda. "Decidi que eu não vou. Porque depois é mais uma frustração. Na primeira oportunidade que ele tiver para gritar comigo, ele vai gritar", afirmou Vitória Strada.

Eva dispara sobre Delma: 'Não aguenta a pressão'

Na manhã deste domingo, 30, Eva conversou com Renata sobre a berlinda e confessou quem quer ver fora da casa. Apesar dos embates Vinicius, ela afirmou que Delma"não aguenta a pressão" do jogo. "É o famoso tanto faz para mim [...] A Joselma ainda fico mais assim, porque eu escutei ela falando muito hoje. Tipo assim: 'Ai, porque eu quero ir embora, quero ir para casa'", relatou Eva. "Aí, o Guilherme fica assim: 'Está mais perto do que longe, não fale isso. Calma'", complementou.

A fisioterapeuta ainda deixou claro que, ao contrário de Delma, quer muito continuar na casa. "Então, tipo, isso para mim já [demonstra que] não quer estar aqui, e eu quero muito. Entendeu? Não aguenta a pressão. Caramba, a pressão é forte. Eu também sinto a pressão, você também sente, todo mundo sente. Mas, eu não quero sair daqui", declarou ela, que reforçou sua torcida pela saída de Vinicius.

