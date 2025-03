Lorena Maria compara antes e depois de seu corpo após dar à luz: 'Dá nem pra acreditar'

A influenciadora Lorena Maria mostrou como está seu corpo após dar à luz Rás, seu primeiro filho com o noivo, o funkeiro MC Daniel

A influenciadora Lorena Maria mostrou neste sábado, 29, como está seu corpo atualmente um pouco mais de um mês após dar à luz Rás, seu primeiro filho com o noivo, o funkeiro MC Daniel. Em uma publicação nas redes sociais, ela aparece em dois momentos diferentes.

No primeiro clique, ela aparece ainda grávida do herdeiro. Já na segunda foto ela mostrou como sua barriga está menor. "Dá nem pra acreditar que tinha um bebezão explodindo tudo antes", escreveu ela na legenda.

Veja o registro compartilhado:

Lorena Maria - Foto: Reprodução/Instagram

Na última semana, Lorena mostrou que aplicou botox no rosto. Ela confessou que ficou a gestação toda sem o procedimento estético e com as expressões faciais mais livres. "Muito tempo que eu não colocava botox. Fiquei a gestação inteira cheia de expressão. Rugas nunca mais", disse na clínica de estética.

Após fazer as aplicações, Lorena explicou aos seguidores o motivo de fazer o procedimento: "O botox é só para prevenir as linhas de expressões. Quando estiver velha, não vou ter tantas rugas, tantas linhas de expressão na testa e pé de galinha na região dos olhos. É um cuidado e tratamento continuo com a pele", explicou. Confira!

Como é a rotina do casal?

Em recente entrevista à Quem, eles revelaram como reorganizaram os dias para reservarem momentos a dois. "Saímos uma vez e as pessoas acharam que iríamos para a balada, mas só fomos jantar e voltamos", explicou Daniel. "(Agora) Temos um dia para jantarmos juntos, um dia para ver filmes juntos e tem o horário para poder trocar o 'tete' do bebê, para trocar fralda. É muito bom", adicionou.

Lorena disse que a presença no evento de lançamento de Vale Tudo, novela da TV Globo, foi a primeira vez que eles saíram para algo maior, mas sempre de olho no filho. "A gente fica vigiando, olhando tudo, com saudade e o coração apertado quando e sempre pensando nele já querendo voltar pra casa. Mas estamos conseguindo organizar direito e está bem gostoso. Está sendo maravilhoso", pontuou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lorena Maria (@badgallore)

