Ana Furtado abraça fase com reinvenção e conquistas: 'Escolho a história que eu quero viver

Ana Furtado vive de abraços abertos para os desafios; em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora confessa sobre mudanças

Versatilidade é uma das palavras que melhor definem Ana Furtado (51). Seja na vida pessoal ou na carreira, a apresentadora está sempre disposta a abraçar novos desafios. “A maturidade e minha doença me trouxeram isso: hoje eu escolho a história que eu quero viver e a que eu quero contar. Não mais a que os outros querem que eu conte”, entrega ela, que foi diagnosticada com câncer de mama em março de 2018 e alcançou a remissão da doença em 2023. “Viver e estar viva é um grande privilégio”, completa.

Após anos dedicados à TV aberta, a apresentadora se permitiu explorar novos rumos e todos eles têm refletido um pouco de sua essência. Entre suas principais empreitadas, está o programa Passeio Completo, que estreou em seu canal no YouTube há pouco mais de um ano.

“Amo viajar e amo igualmente dividir as experiências com o meu público. Uni o útil ao agradável, o melhor dos dois mundos, continuar trabalhando e viajando”, ressalta Ana, que recentemente esteve em Los Angeles para fazer gravações.

“Eu não estava satisfeita com o que eu estava fazendo. Já estava em uma jornada em busca de coisas que fizessem realmente sentido na minha vida, que me fizessem verdadeiramente feliz”, conta ela, que deixou a Globo em julho de 2022, após 26 anos de contrato.

“Abrir mão disso foi a primeira conquista para que eu me tornasse definitivamente protagonista da minha vida e decidisse o que eu queria fazer, como eu queria fazer e com quem eu queria fazer”, afirma ela.

Dona de uma trajetória consolidada na televisão, a apresentadora não descarta a possibilidade de encarar novos projetos nas telinhas ou, inclusive, ter a chance de levar seu programa para além do YouTube.

“Estamos negociando e isso me traz uma alegria muito grande, porque viajar é uma das coisas que me fazem mais feliz. O Passeio já tem outras temporadas gravadas, editadas e prontas para ir ao ar”, adianta ela, que segue otimista e dispensa críticas. “O ataque não pode ser levado a sério. Dou atenção e escuto o que merece que eu dê atenção”, pontua.

Com a maturidade como sua grande aliada, Ana mantém um olhar mais saudável e sereno sobre suas escolhas. “Decidir uma mudança, depois de tanto tempo, não é uma das coisas mais fáceis. Mas, no meu caso, foi algo libertador e necessário. Eu sentia que eu precisava e que devia fazer isso. Então, eu não tive dúvidas”, detalha ela, que garante estar em seu melhor momento pessoal.

“Durante muitos anos eu procurei um perfeccionismo que não existe. Não tive essa tranquilidade para construir, crescer e me estabelecer. Agora, nesse lugar de privilégio em que eu estou aos 51 anos, depois de muito trabalho, posso parar e definir o que quero”, diz.

A mesma paz que tem em relação à carreira também se reflete na maneira como enxerga seu envelhecer e a passagem do tempo. “Envelhecer é um privilégio, um presente. E todas as marcas que eu tenho, não só por meus cenários de idade, mas as cicatrizes que a vida me trouxe, me deixam ainda mais bonita, ainda mais plena, ainda mais segura e ainda mais realizada e feliz por estar aqui. Elas contam a minha história. E desejo que ela seja longa, eu ainda quero ser bisavó”, afirma, aos risos.

Depois de tantas mudanças pessoais e no trabalho, com a vida em família não poderia ser diferente. Há 24 anos casada com o diretor Boninho(63), Ana vem se organizando para assumir uma nova rotina na capital paulista. “Eu sou carioca, amo o Rio de Janeiro. Mas o futuro profissional, tanto o meu quanto o do Boninho, nos levou a ter também um cantinho em São Paulo, a cidade onde ele nasceu”, revela.

Mãe da jovem Isabella (17), Ana idealiza o novo ciclo em família, que se resume também à saída de Boninho da Globo, no final de 2024, após 40 anos de contrato com a emissora, e sua recente contratação pelo SBT.

“Ter uma segunda casa nunca esteve em nossos planos, mas fico feliz de poder dar esse passo. Realmente é um novo ciclo da nossa vida. Eu me tornei protagonista da minha vida há dois anos e meio, o Boninho há três meses. E, juntos, vamos escrever essa nova fase com muito amor, com dedicação e com uma casa nova” , reflete.

Com energia e entusiasmo renovados, a apresentadora se mantém focada em viver intensamente, explorar novos caminhos e continuar a compartilhar sua alegria e criatividade com o público. “Todo dia eu acordo querendo viver. Viver para ser feliz, para ver minha filha crescer e viver para continuar ao lado desse homem maravilhoso que eu escolhi para dividir a minha vida”, declara ela.

