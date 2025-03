Mãe de Daniel Alves se pronuncia após anulação de sentença do ex-jogador

O ex-jogador de futebol Daniel Alves teve sua condenação por acusação de violência sexual anulada pela Justiça da Espanha

Mãe de Daniel Alves, Maria Lúcia Alves usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 28, para se pronunciar a respeito da decisão da Justiça da Espanha em absolver o ex-jogador de futebol, acusado de violência sexual em 2023. Em seu perfil oficial, a familiar do atleta celebrou a notícia .

"Obrigado meu Deus por tudo. Glória a Deus, toda honra e glória a ti Senhor", escreveu Maria Lúcia na legenda de uma foto em família. Com a decisão unânime de anulação da condenação do atleta, Daniel fica totalmente em liberdade e sem nenhuma acusação .

O brasileiro foi preso em 2023 e chegou a ficar mais de um ano em cárcere aguardando julgamento. Pela sentença anterior, o ex-jogador ainda teria mais de dois anos de prisão para cumprir.

Vale lembrar que Daniel Alves já estava em liberdade provisória desde 2024, quando um recurso de sua defesa foi aceito pela Justiça catalã. De acordo com o documento de anulação da sentença, do qual o site 'G1' teve acesso, os juízes entenderam que houve 'imprecisões' na sentença anterior e 'falta de fiabilidade do depoimento' da vítima.

O atleta, acusado de estupro por uma jovem em 2023, havia sido condenado a 4 anos e 6 meses. O caso teria acontecido em dezembro de 2022, em uma boate localizada em Barcelona.

Mãe de Daniel Alves celebra absolvição do atleta - Reprodução/Instagram

Daniel Alves se pronunciou após ser solto da prisão

Em abril de 2024, Daniel Alves concedeu sua primeira entrevista após entrar em liberdade provisória. Ele ficou preso por mais de um ano sob a acusação de abuso sexual em uma boate da Espanha e foi condenado a mais de quatro anos de prisão. Porém, ele pagou a fiança e foi solto.

Com isso, o atleta conversou com o jornal espanhol El Periódico e falou que está tranquilo. Na época, ele disse que precisava manter a sua rotina de ir ao tribunal toda semana e que não sabe quanto tempo ficará em liberdade por causa dos recursos que ainda cabem na justiça; confira mais detalhes!

Leia também: Joana Sanz fala sobre onda de críticas por seguir casada com Daniel Alves