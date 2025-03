Esposa do jogador de futebol Marquinhos perde o bebê no início da gestação

Chorando, Carol Cabrino, esposa do jogador Marquinhos, anunciou que perdeu o bebê e precisou passar pela curetagem

Esposa do jogador de futebol Marquinhos, da Seleção Brasileira, a jovem Carol Cabrino anunciou que perdeu um bebê no início da gestação. Em um vídeo nas redes sociais, ela fez um relato sobre o aborto espontâneo e a curetagem.

A jovem disse que estava com nove semanas de gestação quando descobriu que a gestação não evoluiu. Ela foi ao médico e recebeu a notícia de que o coração do feto não estava batendo. Com isso, ela precisou realizar o procedimento de curetagem para remover o feto do útero.

"Vim falar uma coisa não muito boa, mas eu aceitei o que aconteceu comigo e vim compartilhar com vocês porque vocês sempre estão aqui comigo. Desculpa se eu chorar, mas acho que faz parte. Há um tempo atrás, eu tive a maravilhosa notícia de que eu estava grávida do meu quarto filho. Contei muito feliz essa notícia para a minha família, meu marido e meus filhos, era uma coisa que eu estava tentando fazia um tempo. Foi uma notícia muito feliz. Eu descobri muito cedo", disse ela.

Então, ela foi ao médico. "De lá para cá foram dias, como eu já tenho 3 crianças, ansiosos para passar pelo médico para saber se está tudo bem. Fui para o Brasil nesse meio tempo, falei vou passar pelo médico lá porque já estava com passagem marcada. Vi que estava tudo bem, que a gravidez estava certinha, não tinha ido para as trompas, mas ainda não tinha ouvido o coraçãozinho bater, mas que estava tudo indo bem. Então fiz os exames no Brasil, tudo estava maravilhoso, todas as vitaminas em dia, fiz uma bateria de exames no Brasil. Voltei para cá e marquei meu obstetra daqui. A gente viu que estava com mais evolução do que da última vez, estava maior o saco gestacional, mas o médico disse que não dava para escutar o coraçãozinho porque estava cedo ainda", afirmou.

"Na minha cabeça, eu estava com sete semanas aquele dia que eu fui a segunda vez no médico, mas ele disse que acha que estava com um pouco menos de tempo do qeu você acha que você está. Meu médico ficou muito feliz com a notícia de que eu estava grávida porque eu estava tentando, que tinha dado certo. Ele falou para eu voltar em duas semanas. Tem passado alguns problemas em casa, mas nada do que eu não posso superar. Fiquei esperando as duas semanas e minha barriga crescendo. Eu queria escutar o coração para trazer a notícia. Tinha até feito um videozinho", relembrou.

Então, Carol contou sobre a notícia de que a gestação foi interrompida. "Segunda-feira, chegou o grande dia, foi dia 24, foi o dia tão esperado para aliviar meu coração e eu escutar o coração dele, porque já estaria de nove semanas. Quando eu cheguei na consulta, fui sozinha, tava um pouco aflita, mas com o coração em paz. Eu cheguei lá e não havia batimentos cardíacos. E o nenézinho não estava se mexendo. Enfim, a gestação não evoluiu. O meu tão sonhado quarto neném não tinha dado certo naquele momento e meu bebê tinha virado um anjinho", afirmou.

Por fim, ela falou sobre a curetagem e a tristeza. "Só que eu já estava com a barriga grande, a gente tinha que tirar. Ele não queria que meu corpo expelisse, ele queria que eu fizesse a curetagem. Fizemos tudo muito rápido. Ontem eu fiz essa curetagem, a gente fez a retirada do feto de dentro da minha barriga. Era pequeno, mas tinha que ser feito. Agora eu estou em casa de repouso e tentando entender tudo. Eu resolvi compartilhar porque eu imagino que muita gente passa por isso. É uma dor que não dá para explicar, é um luto que eu estou passando. Tive que dar a notícia para o meu marido, sabendo que ele não podia ficar mal porque estava lá. Ele não está aqui. Agora eu estou me recuperando. Ainda tenho barriga, quarto filho tudo acontece rápido, a barriga vai rápido para a frente. Agora é tentar recuperar meu psicológico que está abalado. É uma dor muito difícil, muito forte", refletiu.

