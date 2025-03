Médico explica tratamento para diagnóstico de Neymar: 'Não é comum'

Jogador Neymar sofreu grave lesão durante uma partida internacional

Neymar Jr. (33) sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e saiu chorando do campo durante uma partida do PSG x Saint-Étienne em novembro de 2021. Na época, ele foi levado de maca ao vestiário para o primeiro atendimento médico.

O jogador passou por exames necessários e precisou seguir longe dos gramados para se recuperar. CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, sobre quando a cirurgia é indicada nesses casos.

"A cirurgia não é comum e só entra em cena em casos graves, quando os ligamentos estão muito danificados e não melhoram com outros tratamentos. Ela também pode ser necessária se houver algo a mais, como uma fratura. O objetivo é consertar os ligamentos e fazer o tornozelo ficar firme de novo", explica.

O especialista ressalta que o repouso no processo de recuperação é indispensável para não forçar a região danificada. Uso de gelo na região por até 20 minutos e várias vezes ao dia serve para aliviar o inchaço. O médico também destaca que uma compressão com faixa é benéfica para segurar o inchaço.

"Assim como elevação [é benéfica]. Deixe o pé para cima, apoiado em algo, para ajudar o líquido a descer. O médico pode indicar remédios para dor e inflamação também. Se a entorse for mais séria, talvez você precise usar uma tala ou gesso para imobilizar o tornozelo. Depois, a fisioterapia ajuda a trazer a força e o movimento de volta",a conselha.

Guilherme também explica como se proteger de lesões como a sofrida pelo jogador. "Para se proteger, use sapatos que deem apoio ao tornozelo, principalmente se for caminhar ou praticar exercícios. Fazer um alongamento e um aquecimento antes de se mexer também ajuda. Evite lugares irregulares ou escorregadios e, se puder, fortaleça os músculos ao redor do tornozelo com exercícios leves. Isso tudo faz diferença!", finaliza.