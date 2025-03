Atleta olímpico morre em tragédia dentro de hotel que estava fechado

O atleta olímpico Berkin Usta, de 25 anos, morreu junto com o pai em um hotel na Turquia e a polícia inicia investigação para entender o que acontecer na tragédia

O atleta olímpico Berkin Usta, que era esquiador, morreu aos 25 anos de idade na quinta-feira, 26. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, ele faleceu junto com o pai, Yahya, de 57 anos, em uma tragédia na Turquia.

Os dois estavam em um hotel que está fechado para visitantes na província de Bursa. O local foi atingido por um incêndio devastador na madrugada e os dois não conseguiram escapar.

A publicação informou que o hotel está fechado para visitantes por falta de inspeções no local. Porém, pai e filho estavam hospedados no local e apenas alguns funcionários trabalhavam naquele dia. Tanto que várias pessoas foram hospitalizadas por terem inalado a fumaça do incêndio.

A polícia local informou que o incêndio começou por cerca de 5h da madrugada e os bombeiros demoraram 2 horas para controlar as chamas, mas o fogo já tinha destruído os andares superiores do hotel. Agora, a polícia investiga a causa do incêndio.

Prefeito de Belo Horizonte morreu nesta semana

Prefeito de Belo Horizonte, o político Fuad Noman, do PSD, morreu aos 77 anos de idade nesta quarta-feira, 26. De acordo com o Jornal O Globo, ele faleceu em decorrência da fragilização em sua saúde nos últimos tempos.

O político estava internado desde o dia 3 de janeiro após apresentar um quadro grave de insuficiência respiratória. Ele chegou a ficar na UTI e com ventilação mecânica por um período. Na noite de terça-feira, 25, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado pelos médicos. Além disso, ele estava com insuficiência renal aguda. De acordo com o site G1, o político também teve um choque cardiogênico, que é quando o coração não consegue bombear o sangue e precisa de medicamentos.

Durante a campanha eleitoral, Noman enfrentou o tratamento contra um linfoma abdominal, que é um tipo de câncer, e entrou em remissão total do tumor após alguns meses.

Depois de conquistar a reeleição, o político contou que seu objetivo era terminar o mandato para terminar os projetos que tinha iniciado. "Eu não quero ser governador, senador ou deputado. Meu sonho era ser reeleito prefeito para terminar as obras que comecei. Vou terminar meu mandato com quase 81 anos, e não faz sentido procurar mais aventuras como essa. Espero ter saúde para conseguir concluir o mandato e fazer o que tem de ser feito. Depois, vou para casa. Espero que esteja tudo bem. Meus netos, a essa altura, já vão estar formados, casando. Ainda estou cheio de saúde, graças a Deus, mas de fato será meu último cartucho", disse ele ao Jornal O Globo.