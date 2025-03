Daniel Alves tem condenação anulada por Justiça espanhola

A Justiça da Espanha anulou a condenação do ex-jogador de futebol Daniel Alves, acusado de violência sexual contra uma jovem em 2023

[ALERTA: Este texto aborda assunto sensível sobre agressão sexual e pode ocasionar gatilhos]

O ex-jogador de futebol Daniel Alves, condenado a 4 anos e 6 meses por acusação de violência sexual, teve sua sentença anulada nesta sexta-feira, 28, pela Justiça da Espanha. O atleta foi acusado em 2023 de ter estuprado uma jovem em uma discoteca em Barcelona. O caso teria acontecido em dezembro de 2022.

Com a decisão unânime, Daniel fica totalmente em liberdade e sem nenhuma acusação . O brasileiro foi preso em 2023 e chegou a ficar mais de um ano sem liberdade aguardando julgamento. Pela sentença anterior, o ex-jogador ainda teria mais de dois anos de prisão para cumprir.

Vale lembrar que Daniel Alves já estava em liberdade provisória desde 2024, quando um recurso de sua defesa foi aceito pela Justiça catalã. De acordo com o documento de anulação da sentença, do qual o site 'G1' teve acesso, os juízes do caso entenderam que houve 'imprecisões' na sentença anterior e 'falta de fiabilidade do depoimento' da vítima.

"O acórdão hoje notificado indica que a decisão recorrida já se referia à falta de fiabilidade do depoimento da autora na parte do relato que podia ser objetivamente verificada por se referir a factos registados em vídeo, ‘indicando expressamente que o que relata não corresponde à realidade'", diz a sentença.

Daniel Alves se pronunciou após ser solto da prisão

Em abril de 2024, Daniel Alves concedeu sua primeira entrevista após entrar em liberdade provisória. Ele ficou preso por mais de um ano sob a acusação de abuso sexual em uma boate da Espanha e foi condenado a mais de quatro anos de prisão. Porém, ele pagou a fiança e foi solto.

Com isso, o atleta conversou com o jornal espanhol El Periódico e falou que está tranquilo. Na época, ele disse que precisava manter a sua rotina de ir ao tribunal toda semana e que não sabe quanto tempo ficará em liberdade por causa dos recursos que ainda cabem na justiça; confira mais detalhes!

