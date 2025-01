Neymar Jr surge pela primeira vez com todos os filhos e a namorada grávida

Neymar Jr posa com Helena no colo e ao lado de Mavie, David Lucca e Bruna Biancardi, que está grávida, ao ser apresentado no Santos

O jogador de futebol Neymar Jr viveu um dia memorável nesta sexta-feira, 31. Ele oficializou o seu retorno ao Santos como atleta e também reuniu os todos os filhos pela primeira vez!

Em um vídeo compartilhado na página oficial do time Santos no Instagram, o atleta apareceu rodeado pela sua família. Ele surgiu com Helena, fruto do affair com Amanda Kimberlly, no colo e ao lado de Mavie, fruto do namoro com Bruna Biancardi, e Davi Lucca, da relação com Carol Dantas. Além disso, Mavie estava no colo da mãe, que está grávida de mais uma menina.

O momento do vídeo ainda contou com a presença da mãe dele, Nadine, do pai, Neymar, e da irmã, Rafaella.

Logo depois, Neymar Jr caminhou pelo gramado da Vila Belmiro e foi ovacionado pelos torcedores, que estão radiantes com o retorno dele. Em seu discurso, ele disse: "É um dia muito especial para mim, estou muito feliz. Falei ali dentro que, quando eu era um menino, eu pisei na Vila Belmiro com esta faixa. E eu não podia deixar de voltar assim. Estou muito contente, muito feliz. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para viver. Se depender de mim, do amor e carinho que tenho por esse clube, não vai faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia. Aqui estão os meus filhos, a minha mulher, minha mãe, meu pai, meus melhores amigos e a torcida mais maravilhosa desse mundo. Esse dia vai ficar guardado para o resto da minha vida. Obrigada a cada um que está fazendo parte deste momento".

Neymar Jr posa pela primeira vez com os 3 filhos e a namorada grávida - Foto: Reprodução / Santos

Família de Neymar Jr - Foto: Tomzé Fonseca / AgNews

Salário de Neymar Jr no Santos

O jogador de futebol Neymar Jr está de volta ao Brasil após passar 12 anos jogando no futebol estrangeiro. Ele rompeu o contrato com o time Al-Hilal, na Arábia Saudita, e está de volta ao time Santos, no litoral de São Paulo. Nesta sexta-feira, 31, ele chegou ao país e assinará o contrato nas próximas horas. Com isso, as especulações sobre o novo salário dele já tomam conta do mundo esportivo.

De acordo com a CNN Brasil, Neymar vai receber um salário muito menor do que ganhava no Al-Hilal. Segundo uma reportagem, o atleta recebia cerca de 6,6 milhões de euros por mês quando estava na Arábia Saudita. Agora, no Santos, o salário mensal dele deve ser de 160 mil euros. A publicação informou que este valor é apenas 2,4% do que ele recebia antes.

Segundo o site Sportico, a fortuna de Neymar Jr é estimada em 1 bilhão de dólares - cerca de 6 bilhões de reais. Enquanto estava no Al-Hilal, o jogador recebeu 80 milhões de dólares - cerca de R$ 474 milhões - em 2024. Ele ficou um ano e cinco meses no time estrangeiro e participou de apenas 7 jogos e fez um gol.

