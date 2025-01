Neymar Jr chora ao pisar novamente na Vila Belmiro como jogador do Santos

Ele voltou! Neymar Jr celebra o seu retorno ao Santos com apresentação oficial na Vila Belmiro sob o olhar da família e dos torcedores

O jogador de futebol Neymar Jr está oficialmente de volta ao time Santos. Depois de passar vários anos jogando no exterior, ele retornou ao futebol brasileiro nesta sexta-feira, 31, ao assinar com o time no CT Rei Pelé.

Durante a noite, o atleta foi ao gramado da Vila Belmiro para celebrar a contratação e ser oficialmente apresentado para a torcida. Ele chegou ao local muito emocionado e chorou ao ser ovacionado pelo público.

Com uma falta escrito ‘100% Jesus’ na cabeça, o jogador agradeceu pelo carinho dos fãs e prometeu que vai se dedicar ao time durante sua temporada por lá. "É um dia muito especial para mim, estou muito feliz. Falei ali dentro que, quando eu era um menino, eu pisei na Vila Belmiro com esta faixa. E eu não podia deixar de voltar assim. Estou muito contente, muito feliz. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para viver. Se depender de mim, do amor e carinho que tenho por esse clube, não vai faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia. Aqui estão os meus filhos, a minha mulher, minha mãe, meu pai, meus melhores amigos e a torcida mais maravilhosa desse mundo. Esse dia vai ficar guardado para o resto da minha vida. Obrigada a cada um que está fazendo parte deste momento", disse ele em seu discurso.

O atleta voltou ao Brasil depois de jogar no Al-Hilal da Arábia Saudita e tem a previsão de ficar no Santos por cinco meses.

Família de Neymar Jr - Foto: Tomzé Fonseca / AgNews

Salário de Neymar Jr no Santos

O jogador de futebol Neymar Jr está de volta ao Brasil após passar 12 anos jogando no futebol estrangeiro. Ele rompeu o contrato com o time Al-Hilal, na Arábia Saudita, e está de volta ao time Santos, no litoral de São Paulo. Nesta sexta-feira, 31, ele chegou ao país e assinará o contrato nas próximas horas. Com isso, as especulações sobre o novo salário dele já tomam conta do mundo esportivo.

De acordo com a CNN Brasil, Neymar vai receber um salário muito menor do que ganhava no Al-Hilal. Segundo uma reportagem, o atleta recebia cerca de 6,6 milhões de euros por mês quando estava na Arábia Saudita. Agora, no Santos, o salário mensal dele deve ser de 160 mil euros. A publicação informou que este valor é apenas 2,4% do que ele recebia antes.

Segundo o site Sportico, a fortuna de Neymar Jr é estimada em 1 bilhão de dólares - cerca de 6 bilhões de reais. Enquanto estava no Al-Hilal, o jogador recebeu 80 milhões de dólares - cerca de R$ 474 milhões - em 2024. Ele ficou um ano e cinco meses no time estrangeiro e participou de apenas 7 jogos e fez um gol.

