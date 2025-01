Neymar faz primeira publicação após chegar ao Brasil: 'Casa'

O jogador Neymar Jr chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira, 31, após rescindir o contrato com o time AI-Hilal e anunciar sua volta ao Santos

Nos stories de seu Instagram, o atleta compartilhou uma foto tirada ainda da janela do avião. "Casa", escreveu ele, que adicionou um emoji da bandeira do país.

Em solo brasileiro, o jogador deverá ir à sede do clube no litoral paulista, onde assinará o contrato ao lado do presidente Marcelo Teixeira. O trajeto até Santos deverá ser feito de helicóptero. Um evento durante a tarde deverá ser realizado no estádio Vila Belmiro para a apresentação e anúncio do craque.

Storie de Neymar no Instagram

Horas antes do pouso, durante a madrugada, o atleta usou as redes sociais para falar sobre a duração do voo de mais de 20 horas vindo da Arábia Saudita. Nos stories de seu Instagram, ele compartilhou um vídeo em que aparece dentro da aeronave. "Aqui, avião, não chega nunca! Eu estava longe, hein!", brincou ele, que aparenta estar cansado com a longa viagem.

Neymar anuncia retorno ao Santos

Na tarde desta quinta-feira, 30, o jogador de futebol postou um vídeo no Instagram com vários momentos da sua trajetória profissional e falou sobre seu retorno ao Brasil. "Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube", disse o atleta no começo da gravação.

"Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento. Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad, a Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal... fui muito feliz aqui (...)", acrescentou.

