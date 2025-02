Bruna Biancardi exibe sua barriga de grávida ao usar uniforme do Santos

Grávida da segunda filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi coloca a barriga para jogo em look preto e branco para noite especial

A influenciadora digital Bruna Biancardi colocou a barriga de grávida para jogo nesta sexta-feira, 31! A estrela apareceu com a barriguinha da segunda gestação à mostra ao usar o uniforme do time Santos na celebração do retorno do namorado, Neymar Jr, ao clube.

Depois do evento na Vila Belmiro, ela compartilhou as fotos do seu look e as novas curvas do seu corpo chamaram a atenção. Vale lembrar que ela espera o nascimento de uma menina.

Na apresentação de Neymar ao novo clube, Bruna esteve acompanhada da filha, Mavie, e também dos enteados, Davi Lucca e Helena. Toda a família do atleta esteve no campo de futebol para acompanhá-lo em seu retorno ao futebol brasileiro depois de vários anos no exterior.

Vídeo de Bruna Biancardi e Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, esbanjou fofura e roubou a cena em um novo vídeo na internet. O Instagram do Brasileirão compartilhou um vídeo inédito com uma mensagem de Bruna para celebrar a ida do namorado para o time Santos. Nas imagens, a garotinha apareceu no colo da mãe e chamou a atenção.

Logo no início do video, Mavie caiu na gargalhada e mostrou seus dentinhos ao esbanjar simpatia. Enquanto isso, Biancardi, que está grávida pela segunda vez, falou sobre a alegria de ver o amado realizado profissionalmente.

"Amor, a gente está aqui para te desejar boa sorte nessa nova fase, nessa volta pra sua casa, pro seu time do coração. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem os melhores planos para sua vida. E a gente está ansiosa para te ver jogando de novo, pra fazer muitos gols e pra deixar todo mundo muito feliz, todos os brasileiros felizes. Muito beijos e a gente te ama. Se você está feliz, nossa família também vai estar feliz”, disse ela.

