Mavie cai na gargalhada em vídeo para o pai, Neymar Jr

Filha de Neymar Jr, Mavie rouba a cena ao fazer caras e bocas em novo vídeo com a mãe, Bruna Biancardi, para celebra a chegada do pai no time Santos

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, esbanjou fofura e roubou a cena em um novo vídeo na internet. O Instagram do Brasileirão compartilhou um vídeo inédito com uma mensagem de Bruna para celebrar a ida do namorado para o time Santos. Nas imagens, a garotinha apareceu no colo da mãe e chamou a atenção.

Logo no início do video, Mavie caiu na gargalhada e mostrou seus dentinhos ao esbanjar simpatia. Enquanto isso, Biancardi, que está grávida pela segunda vez, falou sobre a alegria de ver o amado realizado profissionalmente.

"Amor, a gente está aqui para te desejar boa sorte nessa nova fase, nessa volta pra sua casa, pro seu time do coração. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem os melhores planos para sua vida. E a gente está ansiosa para te ver jogando de novo, pra fazer muitos gols e pra deixar todo mundo muito feliz, todos os brasileiros felizes. Muito beijos e a gente te ama. Se você está feliz, nossa família também vai estar feliz”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SportBuzz (@sportbuzzbr)

O retorno de Neymar Jr para o Santos

A contratação de Neymar Jr foi oficializada pelo Santos na manhã desta sexta-feira, 31. O atleta ficará no time por cinco meses, até o dia 30 de junho de 2025. Ele tem o objetivo de retomar o seu ritmo de jogo e sua boa forma física para disputar várias partidas pelo time neste período.

Ainda nesta sexta-feira, o atleta chegou no CT Rei Pelé para assinar o contrato com o time e também foi recebido pela torcida na Vila Belmiro para celebrar seu retorno ao time depois de mais de 10 anos jogando no exterior.

Leia também:Quem é Gil Cebola? Conheça o parça que acompanha cada passo de Neymar Jr