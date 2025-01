Filho mais velho de Neymar Jr surge de óculos escuros na Vila Belmiro

Filho de Neymar Jr e Carol Dantas, Davi Lucca chamou a atenção ao cruzar o gramado da Vila Belmiro com a família no retorno do pai ao Santos

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca, de 13 anos, atraiu os olhares ao surgir estiloso para acompanhar o retorno do pai ao time Santos. Na noite desta sexta-feira, 31, o pré-adolescente surgiu de óculos escuros e camisa do time ao caminhar no gramado da Vila Belmiro.

Davi caminhou no gramado ao lado da madrasta, Bruna Biancardi, da irmã Mavie, do avô, Neymar, e da namorada do avô, Mariane.

Mais cedo, a mãe de Davi, Carol Dantas, desejou felicidade para o ex-namorado na nova fase de sua vida. “Deus abençoe e te proteja nessa nova fase. Estamos preparados para ver você feliz em campo. Foco, força e fé! Divirta-se em casa”, disse ela nas redes sociais.

Família de Neymar Jr - Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

Look de Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a pequena Helena, de 6 meses, explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 31. Isso porque ela apareceu com um look que pode ter sido uma homenagem para o pai coruja.

A menina foi fotografada com uma camiseta com tema de futebol. O look dela tinha um desenho da personagem Minnie com uma bola de futebol.

A imagem chamou a atenção porque a foto dela com o modelito especial foi compartilhada bem no dia em que Neymar Jr retornou ao time Santos. Nesta sexta-feira, 31, ele foi apresentado oficialmente como atleta do time, que o revelou no início da carreira. O atleta voltou ao Brasil depois de jogar no Al-Hilal da Arábia Saudita e ficará no Santos por cinco meses.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly

