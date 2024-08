Neymar Jr lamenta morte de jogador Juan Izquierdo: 'Muita força'

O jogador de futebol Neymar Jr enviou uma mensagem de solidariedade à família de Juan Izquierdo; atleta uruguaio faleceu aos 27 anos

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para enviar uma mensagem de solidariedade à família de Juan Izquierdo. O atleta, que estava internado em estado crítico após sofrer um mal súbito em campo, faleceu na noite de terça-feira, 27, em São Paulo.

Através de seus stories no Instagram, Neymar publicou uma foto do colega de profissão e lamentou a morte precoce do jogador uruguaio. "Mucha fuerza a la familia y amigos", escreveu ele. Em português significa: "Muita força à família e amigos".

Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca na última quinta-feira, 22, durante uma partida do Nacional Uruguai, time de futebol pelo qual atuava, contra o São Paulo Futebol Clube, no Morumbis. Na ocasião, o atleta foi encaminhado rapidamente ao Hospital Albert Einstein, onde permaneceu na UTI com 'quadro neurológico crítico'.

Ainda na quarta-feira, 27, a cônsul do Uruguai Marta Echarteinformou que o quadro de saúde de Izquierdo era 'muito delicado' e 'praticamente irreversível'. A morte do jovem, de 27 anos, foi confirmada horas depois pelo Nacional.

"Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Club Nacional de Football comunica o falecimento do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências a sua família, amigos e colegas. Todo o Nacional está de luto por sua perda irreparável. Descanse em paz. Juan estará para sempre conosco", declararam.

O São Paulo Futebol Clube também homenageou o jogador de futebol: "Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan", lamentaram.

Quem era Juan Izquierdo?

Juan tinha 27 anos e nasceu em Montevideo, capital do Uruguai. Sua carreira começou no time uruguaio do Cerro. Depois, passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México.

Na volta ao país de origem, defendeu novamente o Wanderers, o Liverpool e voltou ao Nacional em 2024. Ele deixa a esposa, Selena, e dois filhos, incluindo um bebê recém-nascido de 15 dias.