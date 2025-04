Daniel Alves: MP da Espanha toma decisão após anulação de condenação

O Ministério Público da Espanha se manifestou após o ex-jogador Daniel Alves ter sua condenação por agressão sexual anulada

[ALERTA: Este texto aborda assunto sensível sobre agressão sexual e pode ocasionar gatilhos]

O Ministério Público da Espanha se manifestou nesta quarta-feira, 2, a respeito da anulação da condenação do ex-jogador de futebol Daniel Alves. O atleta brasileiro, acusado de violência sexual em 2023 contra uma jovem em Barcelona, foi absolvido pela Justiça espanhola na última semana.

Agora, o MP informou que entrará com um recurso no Supremo Tribunal contra a decisão . De acordo com a imprensa espanhola, o órgão usará como base os fundamentos previstos nos artigos 852 (violação de preceito constitucional) e 849.1 (violação de lei), do Código de Processo Penal do país.

O recurso poderá ser formalizado até a próxima segunda-feira, 7 de abril. No entanto, uma nova condenação só será possível caso haja um segundo julgamento contra Daniel Alves.

Vale lembrar que o brasileiro já estava em liberdade provisória desde 2024, quando um recurso de sua defesa foi aceito pela Justiça catalã. De acordo com o documento de anulação da sentença, do qual o site 'G1' teve acesso, os juízes entenderam que houve 'imprecisões' na sentença anterior e 'falta de fiabilidade do depoimento' da vítima.

Com a decisão unânime, Daniel fica totalmente em liberdade e sem nenhuma acusação. Pela sentença anterior, o ex-jogador de futebol, até então condenado a 4 anos e seis meses de prisão, ainda teria mais de dois anos para cumprir.

Daniel Alves: Advogada de acusação fala sobre decisão da Justiça

A advogada que representa a mulher que fez a acusação contra o jogador de futebol Daniel Alves se pronunciou sobre a decisão do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Os juízes do tribunal anularam a condenação do brasileiro por agressão sexual após chegarem à conclusão de que não tinha provas suficientes para condená-lo.

A partir disso, a advogada Ester García, que representa a suposta vítima, falou pela primeira vez sobre a absolvição e como sua cliente reagiu ao descobrir a anulação; confira detalhes!

