Neymar Jr rebate crítica do Craque Neto: ‘Falastrão'

Neymar Jr perde a paciência e alfineta o apresentador Craque Neto ao ser alvo de nova crítica do comunicador na TV

O jogador de futebol Neymar Jr não gostou nada de ver a nova crítica do apresentador Craque Neto sobre seu desempenho na carreira. Com isso, ele rebateu publicamente ao alfinetar o comunicador.

Tudo começou quando o apresentador do programa Os Donos da Bola criticou a presença do atleta em um torneio de pôquer enquanto desfalca o time Santos por causa de uma lesão. "Hoje, completa 30 dias de uma contratura muscular. Isso é um absurdo. Uma contratura muscular é no máximo quatro dias. Ele está há 30 dias (em recuperação). Nesse período, o cara foi para Mangaratiba, jogou pôquer, teve mais de dez dias de folga. Isso com o time do Santos perdendo pra todo mundo. Ele vai lá naquela Kings League bater 200 pênaltis, como se fosse algo mais importante que o Santos", disse ele.

E completou: "O cara vai no pôquer, vai em não sei o que, e o Santos nada? Está torcendo no futebol de 7, o que é isso perto do Santos? Ele é jogador do Santos, jogou o Campeonato Paulista, falou que ia jogar, foi cortado da Seleção… Ele não joga e ninguém fala nada. O que ele tem para não jogar? Se ele está machucado, ele pode fazer tudo isso? É isso que eu queria saber".

Então, nas redes sociais, Neymar Jr detonou a crítica. "Bora dar ibope pra ele, o falastrão da TV brasileira", afirmou.

Neymar Jr desconversa sobre rumores de casamento

Em um evento na semana passada, o jogador de futebol Neymar Jr foi questionado sobre os rumores de que iria se casar com Bruna Biancardi em breve e negou tudo. A apresentadora Fernanda Gentil questionou a data do casamento de Neymar com Bruna Biancardi ao falar com ele. Segundo o colunista Matheus Baldi, do 'IstoÉ Gente', a cerimônia de casamento está prevista para acontecer em 2026.

"Quando casa? Tô vendo por aí que vai rolar um casamento", comentou a jornalista. "Não tem nada marcado ainda. Já falei para ela que começou aparecer esse monte de coisa: 'me avisa'", disse ele, aos risos. "Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", acrescentou o jogador. "Bruna, marca logo a data e avisa. Faz isso", pediu Fernanda.

