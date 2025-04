Leandro Domingues, ex-jogador do Vitória e Cruzeiro, morre aos 41 anos

Com passagem por times como Vitória e Cruzeiro, jogador Leandro Domingues morreu nesta terça-feira, 1, aos 41 anos. Saiba detalhes

O jogador de futebol Leandro Domingues morreu nesta terça-feira, 1, aos 41 anos. O atleta, que se destacou nas principais equipes brasileiras, como o Vitória e o Cruzeiro, não resistiu a uma batalha contra um câncer no testículo.

Segundo a Federação Bahiana de Futebol, o atleta lutava contra um câncer desde 2022 e chegou a passar por um transplante no ano passado. Em virtude do falecimento, a CBF decretou um minuto de silêncio nos jogos da rodada das Séries A e B do Campeonato Brasileiro neste final de semana.

Revelado pelo Vitória, Domingues conquistou seis títulos do Campeonato Baiano vestindo a camisa do Leão, nos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 e 2016. Ao longo de sua carreira, o jogador também passou por Cruzeiro, Fluminense, Portuguesa e pelo futebol japonês, atuando por Kashiwa Reysol, Nagoya Grampus e Yokohama FC.

Com a camisa do Vitória, Domingues acumulou 27 gols em 141 partidas. O clube, que também emitiu uma nota de pesar, destacou o protagonismo do meio-campista no Brasileirão de 2008, ano em que o Leão fez uma de suas melhores campanhas no torneio.

"Revelado na Fábrica de Talentos, hexacampeão baiano e campeão da Copa do Nordeste, Leandro se destacou como um dos grandes jogadores da história do clube. Grande destaque no Campeonato Brasileiro de 2008, nos ajudou a conquistar uma das melhores colocações da nossa história no futebol nacional, escreveram.

"Leandro sempre foi um verdadeiro maestro em campo, demonstrando garra e paixão pelo clube. Seu legado de força, dedicação e exemplo de pessoa continuará a inspirar gerações. Desejamos forças aos familiares, amigos e a todos os fãs e admiradores", lamentaram.

