Craque Neto reage após alfinetada de Neymar Jr: 'Você pipoca'

Craque Neto aproveitou a tarde de quarta-feira, 2, para responder ao vivo a alfinetada de Neymar Jr. Durante a exibição do programa 'Os Donos da Bola', da Band, o apresentador reagiu ao comentário do jogador do Santos, que o chamou de 'falastrão' nas redes sociais.

Sem papas na língua, Neto agradeceu a 'atenção' do atleta e não poupou críticas a sua atuação em campo. Atualmente, Neymar Jr está afastado devido a uma leve lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador deve retornar aos gramados em breve.

"Obrigado Neymar por responder que eu sou o maior falastrão do Brasil. Você é o quê? O que você é? Jesus 100%! Os caras quando é esse tipo de gente, sempre bota Jesus. Ele joga contra o Vasco? Você jogou contra quem? Inter de Limeira, Botafogo e Novorizontino. Nossa! Contra o Vasco, você não joga, contra o Corinthians, você pipoca", disparou Craque Neto.

"Um cara como esse, que vocês pagam pau, tá 31 dias fora […] mas tava no poker, não tava? Pra mim você não é ninguém, Neymar. Não sou seu puxa-saco", continuou o apresentador. Por fim, Neto mencionou novamente o comentário feito por Neymar Jr a seu respeito.

"Ele nem sabe o que é falastrão. Sabe o que é? Quem fala muito. E de fato eu falo muito, na minha casa eu sou falastrão. Isso não me deixa intimidado. Quando um juvenil desses, um menininho, se propõe a fazer o que ele faz, jogar poker, não responder a camisa do Santos, vocês tão vendo aí", concluiu.

Entenda o novo conflito entre Neymar Jr e Craque Neto

Tudo começou quando o apresentador do programa Os Donos da Bola criticou a presença do atleta em um torneio de pôquer enquanto desfalca o time Santos por causa de uma lesão.

"Hoje, completa 30 dias de uma contratura muscular. Isso é um absurdo. Uma contratura muscular é no máximo quatro dias. Ele está há 30 dias (em recuperação). Nesse período, o cara foi para Mangaratiba, jogou pôquer, teve mais de dez dias de folga. Isso com o time do Santos perdendo pra todo mundo. Ele vai lá naquela Kings League bater 200 pênaltis, como se fosse algo mais importante que o Santos", disse Craque Neto.

E completou: "O cara vai no pôquer, vai em não sei o que, e o Santos nada? Está torcendo no futebol de 7, o que é isso perto do Santos? Ele é jogador do Santos, jogou o Campeonato Paulista, falou que ia jogar, foi cortado da Seleção… Ele não joga e ninguém fala nada. O que ele tem para não jogar? Se ele está machucado, ele pode fazer tudo isso? É isso que eu queria saber".

Então, nas redes sociais, Neymar Jr detonou a crítica. "Bora dar ibope pra ele, o falastrão da TV brasileira", afirmou o atleta do Santos.

