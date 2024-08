Jogador uruguaio Juan Izquierdo morre aos 27 anos em São Paulo

O jogador de futebol Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional Uruguai (URU), morreu nesta terça-feira,27, aos 27 anos, segundo noticiou o clube de futebol

O jogador de futebol Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional Uruguai (URU), morreu na noite desta terça-feira,27, aos 27 anos, segundo noticiou o clube de futebol em que ele jogava. Ele foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, na última quinta-feira, 22, após se sentir mal durante uma partida da Copa Libertadores contra o São Paulo.

E o Nacional divulgou uma nota lamentando a perda. "Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Club Nacional de Football comunica o falecimento do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências a sua família, amigos e colegas. Todo o Nacional está de luto por sua perda irreparável. Descanse em paz. Juan estará para sempre conosco".

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

Para quem não acompanhou o momento, Juan Izquierdo estava em campo quando, de repente, caiu no chão respirando com dificuldade. Imediatamente, colegas de equipe e jogadores do time adversário chamaram ajuda para socorrê-lo. Em seguida, o atleta foi retirado do campo.

No dia em que Izquierdo passou mal, uma ambulância o socorreu imediatamente. O atleta teve uma arritmia, seguida de uma parada cardíaca, precisando de manobras de ressuscitação e uso de desfibrilador.

De acordo com o boletim médico emitido na segunda-feira, 26, o jogador uruguaio apresentava um quadro neurológico crítico. Nos últimos dias, a companheira do atleta publicou uma mensagem nas redes sociais pedindo orações.

Juan tinha 27 anos e nasceu em Montevideo, capital do Uruguai. Sua carreira começou no time uruguaio do Cerro. Depois, passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México. Na volta ao país de origem, defendeu novamente o Wanderers, o Liverpool e voltou ao Nacional em 2024. Ele deixa a esposa e dois filhos, incluindo um bebê recém-nascido. Com informações do portal g1.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)