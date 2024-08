O que aconteceu com Juan Izquierdo? Jogador está na UTI após passar mal em jogo

Juan Izquierdo, jogador uruguaio, é internado na UTI após passar mal durante jogo contra o São Paulo; entenda o que aconteceu

Na última quinta-feira, 22, o jogo entre o Nacional, do Uruguai, e o São Paulo teve que ser interrompido após o zagueiro uruguaio Juan Izquierdo passar mal repentinamente. Durante a partida, o jogador de futebol sofreu um mal-estar e foi levado para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde está internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva.

Para quem não acompanhou o momento, Juan Izquierdo estava em campo quando, de repente, caiu no chão respirando com dificuldade. Imediatamente, colegas de equipe e jogadores do time adversário se reuniram e chamaram ajuda para socorrê-lo. Em seguida, o atleta foi retirado do campo por uma ambulância e levado ao hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por iBahia (@portalibahia)

Segundo um comunicado divulgado pelo Nacional, o jogador, de apenas 27 anos, sofreu uma arritmia cardíaca. Apesar do susto, o clube informou que ele está estável e segue em observação: "Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo. Ele está sendo atendido na UTI do Hospital Albert Einstein”, disseram

“Atualmente ele está estável e permanece em observação. Continuaremos atualizando as informações”, completaram em nota nas redes sociais. Em entrevista após a partida, o presidente do clube uruguaio, Alejandro Balbi, informou que o jogador não apresentava problemas cardíacos em exames anteriores realizados pelo time.

Balbi também revelou que o atleta recuperou a consciência na ambulância, mas desmaiou novamente ao chegar ao hospital, onde foi sedado e estabilizado: "Está estável, no CTI [Centro de Tratamento Intensivo]. Tem que esperar aproximadamente 12 horas para ver a evolução, para começar a fazer os exames e ver se tem alguma sequela”, contou ao Globo.

Nas redes sociais, o perfil oficial do São Paulo também desejou forças ao jogador uruguaio. “Nossos pensamentos estão com Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Fuerza, Juan Izquierdo Estamos contigo”, escreveram. Vale destacar que, após o susto, a partida continuou normalmente e o tricolor venceu nas oitavas de final da Libertadores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

