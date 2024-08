Como está Izquierdo? Quadro do jogador é apontado como 'praticamente irreversível'

Cônsul do Uruguai atualizou o quadro de saúde do jogador Juan Izquierdo e o descreveu como 'muito delicado'; atleta está internado em SP

O jogador de futebol Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional Uruguai (URU), teve seu quadro de saúde atualizado por Marta Echarte, cônsul do Uruguai. O atleta, de 27 anos, está internado em São Paulo desde a última semana, quando sofreu um mal súbito em campo.

Em entrevista à rádio uruguaia 'Sport 890', Marta revelou que visitou Izquierdo no Hospital Albert Einstein e conversou com familiares do jogador, que estão no Brasil o acompanhando, além do presidente do time. A agente oficial do país ainda descreveu a situação como 'muito delicada' e 'praticamente irreversível'.

"Estivemos com [Alejandro] Balbi, o presidente do Nacional, desde o início da manhã e, ultimamente, com a família, a esposa e os pais de Juan e também com os médicos. A situação é muito delicada, praticamente irreversível e estamos esperando para ver o que acontecerá nas próximas 48 horas", declarou a cônsul ao veículo local.

No último fim de semana, Juan Izquierdo apresentou uma piora no quadro neurológico. Inicialmente, no dia em que passou mal em campo, o atleta teve uma arritmia, seguida de uma parada cardíaca, precisando de manobras de ressuscitação e uso de desfibrilador.

"A situação realmente não é nada animadora. O dano cerebral é o mais preocupante agora. Conversamos com os médicos e, no início, era um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, mas depois se complicou e houve uma progressão e envolvimento do cérebro, é o que diz o relatório médico. No momento, eles estão lhe dando assistência respiratória", informou Marta Echarte.

Boletim sobre saúde de Juan Izquierdo

De acordo com o boletim médico emitido na segunda-feira, 26, o jogador uruguaio Juan Izquierdo apresenta um quadro neurológico crítico. O atleta, de 27 anos, está internado desde a última quinta-feira, 22, quando sofreu um mal súbito durante a partida contra o São Paulo.

"O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico", informou a unidade de saúde em novo comunicado.

Os pais de Juan, Nelson e Sandra, desembarcaram em São Paulo na sexta-feira, 23, para acompanhá-lo de perto. Selena, esposa do jogador de futebol, viajou no dia seguinte. O casal tem dois filhos, incluindo um bebê recém-nascido.