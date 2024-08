Juan Izquierdo presenciou o nascimento do filho duas semanas antes de morrer

Filho caçula de Juan Izquierdo nasceu há apenas duas semanas; jogador morreu após passar mal durante partida contra o São Paulo

Na última terça-feira, 27, o jogador de futebol Juan Izquierdo morreu após passar cinco dias internado no Hospital Albert Einstein. O atleta do Nacional do Uruguai não resistiu depois de sofrer uma parada cardíaca durante uma partida contra o São Paulo. Apenas duas semanas antes de sua partida, ele havia presenciado o nascimento de seu filho caçula.

Segundo informações apuradas pelo Globo Esporte, Juan Izquierdo acompanhou a chegada de seu filho caçula há apenas duas semanas e registros desse momento estão circulando nas redes sociais. Além do recém-nascido, o jogador deixa também uma menina de dois anos, ambos frutos de seu relacionamento com Selena Izquierdo.

Recentemente, a esposa do atleta usou o perfil dele nas redes sociais para se pronunciar e pedir forças à família nesse momento difícil. Além disso, Selena chegou a mencionar a chegada do recém-nascido, que estava com poucos dias de vida: “Olá, sou Selena, a mulher de Juanma. Por favor, rezem por ele, orem, mandem força e boa energia”, iniciou.

“Juamna precisa de nós. Sei que ele é muito querido e todos estamos desejando que passe desse momento. Em casa, sua filha de dois anos e seu filho de 8 dias os esperam. Ele tem muito para viver. Por favor, rezem por ele”, Selena escreveu através dos stories do perfil do marido, que mantinha uma conta privada no Instagram.

Ainda segundo o G1, Juan tinha 27 anos e nasceu em Montevideo, capital do Uruguai. Sua carreira começou no time uruguaio do Cerro. Depois, passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México. Na volta ao país de origem, defendeu novamente o Wanderers, o Liverpool e retornou ao Nacional em 2024.

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

Para quem não acompanhou o momento, Juan Izquierdo estava em campo quando, de repente, caiu no chão respirando com dificuldade. Imediatamente, colegas de equipe e jogadores do time adversário chamaram ajuda para socorrê-lo. Em seguida, o atleta foi retirado do campo. Ele foi levado para o Hospital Albert Einstein em São Paulo.

O boletim médico divulgado pelo clube uruguaio nas redes sociais no último sábado, 24, revelou que o atleta sofreu uma parada cardíaca ao chegar no local. Apesar de ter ficado internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, o estado do jogador de futebol era considerado crítico. Diante da gravidade, Juan não resistiu e morreu nesta terça-feira, 27.