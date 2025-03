Neymar Jr chama Bruna Biancardi por apelido carinhoso em reaparição juntos

Após ser alvo de rumores sobre sua vida pessoal, Neymar Jr coloca ponto final nos boatos ao surgir com Bruna Biancardi e a chama por apelido carinhoso

O jogador de futebol Neymar Jr colocou um ponto final nos rumores de crise no namoro com a influencer Bruna Biancardi. Nos últimos dias, ele foi alvo de boatos de que teria traído a namorada grávida durante uma festa de amigos, mas ele não se pronunciou sobre o caso. Agora, o atleta reapareceu com a amada nas redes sociais e destacou que o relacionamento deles está bem ao chamá-la por um apelido carinhoso.

Nos stories do Instagram, o craque mostrou momentos do seu dia com a filha Mavie, de 1 ano, e Bruna Biancardi. Em um momento dentro do carro, ele chamou a namorada pelo apelido de ‘amor’, que simbolizou que o relacionamento deles está bem e os dois continuam juntos. "E aí, amor? Conseguiu?", disse ele.

Neymar chamou Bruna de ‘amor' ao celebrar quando o casal conseguiu fazer Mavie dormir em um passeio de carro pela vizinhança. Isso porque já era madrugada e a bebê não tinha conseguido dormir ainda.

Nesta semana, o casal está na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para curtir os dias de descanso.

A polêmica envolvendo Neymar Jr

Na semana passada, o colunista Leo Dias fez revelações sobre uma festa de amigos de Neymar Jr que aconteceu no interior de São Paulo. O jornalista apontou que o jogador de futebol esteve no evento e teria ido para um quarto com uma modelo contratada.

No programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias conversou com a modelo Any, que afirmou ter ido para a cama com Neymar Jr e recebido R$ 20 mil para ir à festa. No entanto, a assessoria de imprensa de Neymar Jr informou que ele não esteve na festa.

Pai de Neymar Jr posta indireta

Após os internautas questionarem novamente a fidelidade de Neymar Jr, o pai dele, Neymar Pai, fez um post enigmático nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, o Neymar Pai compartilhou um recado em tom de indireta. O post era um vídeo de esquilo tentando salvar a vida de outro, que estava sendo atacado por uma cobra. Na imagem, ele escreveu: “Amar é lutar até o final”.

