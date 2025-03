Em fase de recuperação, Neymar Jr. exibe rotina de treinos na academia

Em processo de recuperação de uma lesão na coxa, Neymar Jr. mostrou aos seguidores sua rotina de treinos após afastamento da Seleção Brasileira

Na última quarta-feira, 19, Neymar Jr. compartilhou em suas redes sociais um registro de seu treino intenso na academia. O jogador brasileiro, afastado da Seleção devido a uma lesão, surgiu executando uma série de exercícios físicos sob a supervisão de sua equipe.

Em entrevista ao portal LeoDias, o ortopedista Maderson Mader deu mais detalhes sobre o ferimento do atleta. “A lesão do músculo posterior da coxa do atleta Neymar é uma das lesões mais comuns em atletas de alto rendimento, especialmente no futebol. Se trata de um estiramento de fibras do músculo, localizado atrás da coxa, que é fundamental na corrida, quando ele é mais acionado. Portanto, essa lesão o impede de praticar corridas e atividades de impacto, inicialmente”.

Já a recuperação envolve gelo no local, repouso, elevação do membro e uso de anti-inflamatórios, prescritos por um profissional médico. Além de sessões de fisioterapia. “O tempo de recuperação vai depender do grau da lesão muscular. Em linhas gerais pode-se afirmar que, levará entre 4 semanas a lesão de grau I, até 8 semanas a lesão de grau III. O tratamento cirúrgico raramente é indicado”, esclareceu.

Assista:

Presidente do Santos revela futuro de Neymar no time

Há cerca de dois meses, Neymar oficializou o seu retorno ao Santos, time que o revelou. Inicialmente, o jogador assinou um contrato de apenas seis meses. Porém, de acordo com Marcelo Teixeira, presidente do clube, há grandes chances do atleta ficar por mais tempo.

"O balanço dos primeiros meses foi muito positivo. Montamos um projeto importante de adaptação e crescimento para o Neymar dentro e fora dos gramados. Em campo, para que ele consiga evoluir tecnicamente, que é o que vem acontecendo. Fora dos gramados, estamos alcançando resultados em temos de parceiros, empresas, aumentando o nosso volume de receita. Portanto, acredito que a expectativa seja muito positiva para que possamos estender seu contrato até a Copa do Mundo do ano que vem", disse ele, em entrevista ao site InfoMoney.

Marcelo também comentou sobre a importância do retorno de Neymar para o torcedor santista. "Ao voltar, o time reconquista a autoestima e devolve alegria ao torcedor que estava amargurado, triste, sem tantas esperanças. É um divisor de águas que faz com que o Santos se recoloque no mercado esportivo e atraia investidores e novos torcedores".

Desde que voltou ao Santos, Neymar esteve presente em sete partidas, todas pelo Campeonato Paulista, com direito a três gols e três assistências.

